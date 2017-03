Bán hàng online bị dàn cảnh cướp 17 chiếc điện thoại xịn

Ngày 6- 5, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ: Phan Thanh Phong (21 tuổi, quê Quảng Nam); Triệu Tước Tới (20 tuổi, quê An Giang); Phan Hữu Đức (22 tuổi, ngụ Cần Thơ); Lê Thanh Phương (24 tuổi, quê An Giang); Lê Hoàng (18 tuổi, quê An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.



Nghi can Phong bị bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, Phong quen biết với anh LĐH (21 tuổi, quê Long An) chuyên bán các loại điện thoại. Thấy vậy Phong dựng kịch để cướp tài sản.

Phong vờ đặt mua 17 chiếc điện thoại thông minh như iPhone; Sam Sung S7, bảy điện thoại Note 5 và hẹn giao hàng vào buổi tối.



Đêm 5-5, Phong hẹn anh H. đến gần quán cà phê cây số 10 (thuộc khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) để giao điện thoại và nhận tiền.

Khi đến chỗ hẹn, anh H. không thấy Phong mà chỉ thấy có bốn thanh niên lạ mặt xuất hiện dùng dao khống chế cướp giỏ xách đang đựng 17 điện thoại, rồi tẩu thoát giữa màn đêm. Nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.



Nhóm nghi can dùng dao cướp tài sản.

Công an nhanh chóng khoanh vùng đối tượng và xác định Phong là nghi can chính liên quan đến vụ án. Sau ba giờ truy xét các khu nhà trọ gần đó, cảnh sát đã bắt giữ được Phong các đồng phạm, thu giữ 17 điện thoại tang vật, cùng hai con dao nhọn dùng làm hung khí gây án.



Bước đầu tại cơ quan công an, tất cả đối tượng đã khai nhận hành vi dàn cảnh, cướp tài sản của mình. Hiện vụ án đang được Công an thị xã Thuận An tiếp tục mở rộng điều tra.