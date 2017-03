Bán heroin nuôi 4 chồng nghiện

Khoảng 10h30 ngày 7/9, tại khu vực ngã 4 đường Mê Linh - Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy – Công an quận Lê Chân, bắt quả tang đối tượng Bình tàng trữ 2 bánh heroin. Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng, công an thu giữ thêm 6 bánh heroin cùng nhiều vật dụng phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.



Bình tạm trú tại gác 2 lô 11, phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng, là đối tượng nghiện, từng 3 lần bị chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trường giáo dục lao động Thanh Xuân - Hải Phòng.

Người đàn bà này có tới 4 đời "chồng" và cả 4 đều là đối tượng nghiện ma túy. Ngày 28/6, Bùi Anh Tuấn (tức Tuấn "mắt ma”) - chồng thứ 3 của Bình bị công an quận Lê Chân bắt giữ về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.



Gần đây, Bình gá nghĩa” với người chồng thứ 4 là Phan Đình Cường, một đối tượng nghiện ma tuý lang thang tại khu vực đường tầu Hải Phòng. Cả hai cùng buôn bán heroin để có tiền hút chích.

Theo HA (Bee)