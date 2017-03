Bán iPhone 5 dỏm bị ‘hiệp sĩ’ phát hiện

Khi đến cổng KCN Tân Đông Hiệp A, hai người này tiếp cận với một phụ nữ vừa rút tiền ở trụ ATM và nói vừa nhặt được một chiếc ví bên trong có chiếc điện thoại iPhone 5 nhưng không biết dùng nên bán lại với giá 2 triệu đồng. Khi hai bên vừa thỏa thuận xong việc mua bán thì các “hiệp sĩ” ập tới mời hai nghi can về Công an phường Tân Đông Hiệp làm rõ. Tại đây, hai nghi can khai tên là Khổng Thị Dung và Nguyễn Thị Tuyết Lan, cùng quê Quảng Ngãi. Tang vật gồm có một điện thoại iPhone dỏm và 2 triệu đồng tiền vừa bán điện thoại.

VŨ HỘI