Bán lợn, bò, ngô để đánh bạc qua mạng

Nhận nhiệm vụ triệt phá tụ điểm đánh bạc trên, các cán bộ cảnh sát (CBCS) Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Hà Giang đã có mặt tại thị trấn Tam Sơn để nghiên cứu hoạt động của tụ điểm trên. Sau khi đã củng cố chứng cứ, Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành phá án, bắt giữ 17 người đang có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa trên mạng Internet tại căn phòng thuê trọ của đối tượng Vũ Hữu Giáp, 21 tuổi, trú tại tổ 2, thị trấn Tam Sơn. Cơ quan Công an thu giữ được 1 bộ máy tính nhãn hiệu Acer, 2 model nối mạng Internet, hơn 11 triệu đồng, 12 máy điện thoại di động, 2 quyển sổ ghi chép và 3 xe máy.

Ngày hôm sau, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Gang tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp với Sì Thị Dính, 47 tuổi, trú tại tổ 2, thị trấn Tam Sơn, là mẹ của đối tượng Giáp về hành vi tổ chức đánh bạc. Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, Vũ Hữu Giáp móc nối với một "nhà cái" (chủ sòng bạc trên mạng) mở một tài khoản trên mạng Internet, trong tài khoản có 500 USD.

Sau đó, Giáp và những người thân quen của mình, gồm: Sì Thị Dính; Nguyễn Ngọc Tú, 34 tuổi; Sì Thị Kin, 54 tuổi; Đỗ Minh Quang, 25 tuổi và Nguyễn Thị Lợi, 33 tuổi, cùng trú tại tổ 4, thị trấn Tam Sơn tổ chức cho mọi người đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa chẵn lẻ trên mạng Internet ăn tiền tại phòng trọ của Giáp... Các con bạc đánh mỗi ván 150 ngàn đồng, thua thì bị trừ tiền ngay trên máy, còn thắng thì ghi sổ và trả tiền bên ngoài...

Ngày 29/7, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Vũ Trường Giang, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Hà Giang cho biết, sau khi đấu tranh khai thác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 18 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.





