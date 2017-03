Bán lúa xong dùng hung khí để... cướp lại

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, sự việc xảy ra từ sáng ngày 10/3. Hôm đó bà Phạm Thị Nga (ngụ huyện Châu Thành) có mua khoảng 14 tấn lúa của ông Huỳnh Văn Q. Khi bà Nga trả tiền xong, định cho ghe chở lúa chạy về thì không may đúng lúc nước lớn nên ghe không đi được, bà Nga phải neo ghe ở lại.

Chiều tối ngày 10/3, thấy ghe bà Nga còn đậu gần nhà, ông Q. cho gọi người thân dùng hung khí khống chế những người trên ghe của bà Nga, cướp lại khoảng 5 tấn lúa đưa về nhà mình.

Theo bà Nga tường trình, thời điểm đó, do bị khống chế nguy hiểm tính mạng nên bà Nga đành làm theo lời ông Q. Sau khi cho ghe thoát khỏi nhà ông Q, bà Nga làm đơn gửi cơ quan công an để nhờ can thiệp.

Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ thêm.

Theo Huỳnh Hải (Dân trí)