Bán ma túy đá, khuyến mãi đồ chơi

Ngày 25-8, Công an phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết vừa bàn giao nghi can Lê Hoàng Dũng (27 tuổi, tạm trú phường Hố Nai, TP Biên Hòa) cho Công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.







Nghi can Dũng cùng tang vật thu giữ. Ảnh: VŨ HỘI

Theo thông tin cơ quan công an, vào rạng sáng cùng ngày, lực lượng Công an phường Tân Hiệp tuần tra trên địa bàn phát hiện Dũng đi xe máy đang đứng gần khách sạn Hà Oanh (khu phố 4) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Thấy công an, Dũng định phóng xe bỏ chạy nhưng bị cảnh sát bao vây bắt giữ.



Khám xét trong túi xách của Dũng, công an phát hiện có hai bịch ma túy đá, một ống hút, 50 nỏ để “đập đá”. Tại cơ quan công an, nghi can khai nhận mua ma túy của một người trên TP.HCM về chia nhỏ đi bán. Để thuận tiện cho việc làm ăn, Dũng đã chuẩn bị sẵn nhiều nỏ để khuyến mãi cho những người mua ma túy của mình.

Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.