Bán ma túy để có tiền sử dụng ma túy

(PL)- Ngày 13-3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Can Lộc bắt giữ Nguyễn Thị Huệ (30 tuổi, ở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.