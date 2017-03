Bán ma túy trước cổng trường học

Trung đang giao heroin trước cổng trường cấp 2 thì bị các trinh sát bắt quả tang. Ngày 6/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Hữu Trung (21 tuổi), trú ở thôn Phú Ân Nam 4, xã Diên An về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau một thời gian truy bám, 14h15 ngày 4/5, một mũi trinh sát phòng chống tội phạm ma túy, Công an huyện Diên Khánh vây bắt quả tang Trần Hữu Trung đến cổng Trường Trung học cơ sở Trần Nhân Tông, xã Diên An bán 2 tép heroin đã gói trong hai đoạn ống nhựa hút nước giải khát cho đối tượng nghiện ma túy Từ Quốc Ân (20 tuổi), trú ở 103 Lạc Long Quân, phường Phước Tân, TP Nha Trang. Kiểm tra túi quần của Trung, các trinh sát phát hiện 79 tép heroin đóng gói như nêu trên được cất giấu bên trong vỏ bao thuốc lá Jet. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trung, các trinh sát thu giữ thêm 16 tép heroin, nâng tổng số tang vật thu giữ lên 97 tép heroin.



Theo Phan Văn Lương (CAND)