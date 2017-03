Bán mạng cho sòng bạc ở Campuchia

Tháng 4 vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh An Giang, nhận được đơn kêu cứu từ ông Nguyễn Văn Thành (Khánh An, An Phú, An Giang) về việc vợ con ông bị giam lỏng bên Campuchia vì con trai Nguyễn Văn Hồng (SN 1981) mắc nợ bài bạc.

Anh Nguyễn Văn Hồng kể lại những ngày bị giam lỏng ở Campuchia.

Ông Thành cho biết trước đây, gia đình ông thuộc diện giàu có ở địa phương nhờ nuôi cá lóc bông và buôn bán cồn sang Campuchia . Khoảng 7 - 8 năm nay, công việc làm ăn không còn thuận lợi, kinh tế gia đình rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất. Bản thân ông Thành bị bệnh thần kinh tọa, chỉ phụ vợ con ủ đậu xanh làm giá giao bán ở chợ.

Bà Lâm Thị Sáng (SN 1954, vợ ông Thành) bị cắt bỏ túi mật nhiều năm nay nên sức khỏe yếu dần. Hằng ngày, bà Sáng đi lựa ốc mướn cho một chủ vựa ở gần nhà với thu nhập 20.000 - 30.000 đồng/ngày. “Nghe tin thằng Hồng chơi đánh bài thua cả trăm triệu, bị người ta dọa lấy thận của nó, vợ chồng tôi như muốn chết đứng. Biết lấy đâu ra tiền để trả nợ cho nó”.

Như con thiêu thân

Đến thời điểm này, Hồng đã trở về nhà nhưng vẫn rùng mình kinh sợ mỗi khi nhắc đến những ngày bị giam lỏng trong căn phòng chật chội ở Campuchia . Anh Hồng kể: Thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, anh quyết liều sang bên kia biên giới vay tiền đánh bạc với hy vọng được đổi đời. Anh được giới thiệu với bà chủ casino làm thủ tục vay nợ và ban đầu nhận 5.000 USD để tham gia đánh bạc . Nhưng anh chẳng được thắng ván nào để rồi phải vay thêm 4.000 USD. "Họ nói cứ chơi thoải mái, khi nào thắng chỉ cần chi cho bà chủ sòng bạc 10% hoa hồng và 25% tiền cái nước (tiền lãi)”, anh Hồng kể.

Nhưng rồi số tiền 4000 USD cũng bị nướng sạch vào sòng bạc , ngay sau đó, anh bị giam lỏng.

Theo lời anh Hồng, ở đó anh nhìn thấy nhiều người cùng cảnh ngộ. Có người bị hành hạ dã man vì không nghe lời hoặc cố tình né tránh việc cung cấp số điện thoại của người thân.

“Đám nhân viên canh giữ phòng giam thường hăm dọa: “Nếu gia đình tụi bây không đem tiền qua trả nợ, thanh niên bị mổ bụng lấy nội tạng bán sang Trung Quốc, phụ nữ được đưa vào động bán dâm”, anh Hồng nhớ lại.

Cuối tháng 4, bà Sáng nhận được điện thoại yêu cầu mang tiền sang trả nợ cho con trai. Vay được 40 triệu đồng, bà lên đường qua Campuchia nhưng chưa đến nơi đã bị bắt đưa về giam chung với anh Hồng.

Những ngày sau đó, bọn chúng điện thoại cho ông Thành yêu cầu lo thêm 60 triệu đồng nữa nếu không muốn mất cả vợ lẫn con. Hết cách, ông Thành gửi đơn cầu cứu công an. PC45 Công an tỉnh An Giang đã giải cứu mẹ con anh Hồng, đưa về nước an toàn.

Theo Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, trung bình mỗi ngày có khoảng 3.000 người qua lại khu vực biên giới giáp với Campuchia để tham gia đánh bạc . Hiện các khu vực giáp ranh này có đến 30 casino và 14 trường gà hoạt động. Trong số những người bị giam để chuộc mạng, có người bị chặt tay, cắt tai gửi về Việt Nam để buộc người thân mang tiền qua chuộc.

Theo Người Lao Động