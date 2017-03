Bắn nát mặt 2 mẹ con bạn gái vì bị từ chối yêu

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đặng Trung Hiếu về hành vi Giết người.

Vụ trọng án xảy ra vào tối 24/2, sau khi đến nhà người yêu là chị Nguyễn Thị Việt C (SN 1994) trú tại khu Vĩnh Lập - TT Mạo Khê - Đông Triều (Quảng Ninh) nài nỉ chị C cho nối lại tình xưa nhưng không nhận được sự đồng ý, đối tượng Đặng Trung Hiếu tức giận ra về mang súng hoa cải đến nhà người yêu nã đạn.

Vốn trước đó, Hiếu và C có quan hệ tình cảm yêu đương từ thời học cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, cả 2 đều thi đỗ cao đẳng, đại học đi học cách xa nhau. Vì vậy, chị C đã chủ động nói chia tay Hiếu. Tuy nhiên, Hiếu nhiều lần muốn chị C suy nghĩ lại.

Đối tượng cuồng yêu Đặng Trung Hiếu.

Chiều tối 24/2, một lần nữa Hiếu đến nhà chị C tìm gặp. Tại đây, cả chị C và mẹ của C đều khuyên can Hiếu về nhà học hành vì cả 2 người còn ít tuổi chưa thể tính đến chuyện lập gia đình. Biết không thể thuyết phục được bạn gái, Hiếu hằn học ra về.

Sau đó một lúc, có người xưng là bạn Hiếu đến báo với gia đình chị C nên cẩn trọng bởi Hiếu có ý định mang vũ khí đến gây sự. Biết vậy, gia đình chị C đã báo với chính quyền địa phương và đóng cổng sớm.

Đến khi trời đã tối hẳn, 3 bảo vệ khu phố đã đến trấn an cùng ngồi chơi tại gia đình chị C thì từ bên ngoài Hiếu bất ngờ bắn thẳng súng hoa cải vào nhà. Hàng trăm viên đạn nhỏ đã khiến cả chị C và mẹ bị thương tích khắp mặt. Trong đó, vết thương vào mắt của chị C đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi gây án, Hiếu đã bỏ trốn. Đến ngày 25/2, Hiếu cùng gia đình đến cơ quan công an huyện đầu thú.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Anh Thế (Dân trí)