Ban ngày làm công nhân, tối bịt mặt đi cướp

Ngày 17-4, đại tá Mai Chiến Thắng (Phó trưởng công an thành phố Vinh, Nghệ An), cho biết đã khởi tố, tạm giam Đặng Văn Tú (23 tuổi), Phạm Đình An (19 tuổi) và Lương Văn Thắng (21 tuổi) về tội Cướp tài sản.



Hai tháng qua, Công an thành phố Vinh nhận trình báo của nhiều người đi đường về việc bị một nhóm thanh niên khống chế lấy đi điện thoại, dây chuyền, ví... Thủ phạm có đặc điểm chung là bịt mặt, đi cặp đôi trên xe máy, mang theo dao và thường gây án ở những đoạn đường vắng vào đêm khuya hay rạng sáng. Sàng lọc hàng trăm người nghi vấn, công an xác định Tú, An và Thắng là thủ phạm nên ra lệnh bắt. Đặng Văn Tú tại phòng tạm giam sáng 17-4. Ảnh:Hải Bình Cả ba khai đều có tiền án, ban ngày đi làm phu hồ và công nhân, buổi tối đi cướp. Cảnh sát cho hay riêng trong đầu tháng 4, nhóm này đã gây ra 8 vụ. Cảnh sát đang tiếp tục truy tìm một số nghi can tham gia băng nhóm này và làm rõ những vụ cướp giật khác. Theo Hải Bình (Vnexpress)