Bắn người đi đường, cướp xe máy

Khuya 21/7, ông Nguyễn Đức Hà (56 tuổi) lái xe máy chở Nguyễn Văn Quang (18 tuổi) tại thị trấn An Lão, Hải Phòng. Đến quãng đường vắng, Quang bị hai thanh niên đi xe máy cùng chiều rút súng bắn 3 viên đạn vào lưng. Anh này và ông Hà bị ngã xuống đường. Hai thanh niên cướp xe máy của họ, phóng về hướng quốc lộ 10.

Sự việc xảy ra gần trụ sở Công an huyện An Lão nên khi nghe tiếng súng nổ, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, đuổi theo hai tên cướp. Bị cảnh sát nổ súng yêu cầu dừng lại nhưng chúng vẫn phi xe, kịp chạy thoát thân.

Theo cảnh sát, Quang và Hà đều có tiền án, tiền sự về tội hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Họ là giang hồ có “số má” tại khu vực thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão.

Theo Hải Hưng (VNE)