Bán nhà sau vụ đưa bao cao su cho kẻ hiếp dâm

Trai tân lỡ dại “lái máy bay già”

Rạng sáng 27/1/2011, chàng trai 22 tuổi Nguyễn Duy Nghiêm sau khi đi nhậu về, dắt xe vào nhà và ra bờ rào “giải quyết nỗi buồn”. Nhìn sang nhà cô hàng xóm mới đến, Nghiêm thấy chị chủ nhà Lê Thị Hoàng P vẫn hé cửa để hờ, nằm hờ hững trên giường. Thấy “ngon ăn”, chàng trai mới lớn liền lẻn vào nhà, khóa cửa sắt và lần vào đòi “tòm tem”.

Thấy chàng trai lao vào đòi hỏi, cô chủ nhà sau khi chống cự không được thì phải nằm yên cho thủ phạm “khám phá”. Thấy “yêu râu xanh” chuẩn bị “hành sự”, nạn nhân bỗng năn nỉ và tự cởi áo ngủ, lấy bao cao su để sẵn trên đầu giường, bóc ra và đeo giúp cho thủ phạm.

Chỉ trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ sau đó, gã trai đòi hỏi đến 3 lần và cả 3 lần, nạn nhân đều làm những động tác tương tự: Gỡ “công cụ bảo vệ” khỏi bao và đeo giúp cho thủ phạm. Sau khi đã thỏa mãn, Nghiêm yêu cầu bà chị mở cửa cho mình về, trở về nhà yên giấc mà không ngờ “cơn ác mộng” sẽ đến những ngày sau đó.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân không đi báo công an ngay mà báo cho cha mẹ đẻ của mình. Cha mẹ nạn nhân và gia đình Nghiêm đã có cuộc thương lượng nhưng bất thành nên đã nhờ đến pháp luật can thiệp.

Chiều 27/01, Nghiêm bị công an bắt giữ về tội hiếp dâm. Ba tháng sau đó, Tòa án Bình Định tuyên án bị cáo Nghiêm 24 tháng tù giam và bồi thường nhân phẩm, sức khỏe cho nạn nhân 13 triệu đồng.

Một tình tiết khiến tất cả những ai từng biết đến vụ án đều không khỏi nực cười là chuyện nạn nhân chủ động cởi bỏ xiêm y và đeo bao cao su cho Nghiêm đến 3 lần trước khi “bị hành xử”. Bản cáo trạng ghi rõ: “P tự cởi áo ngủ ra khỏi người… P năn nỉ và lấy bao cao su để sẵn đầu giường, bóc ra và mang vào cho Nghiêm trong 3 lần giao cấu”.

Là người trực tiếp xét xử vụ án, Chánh Tòa hành chính TAND tỉnh Bình Định Đỗ Ngọc Định cho hay: “Tội danh thì cũng đã rõ ràng nhưng phiên tòa diễn ra khá lâu và căng thẳng do giằng co hai bên. Điều đặc biệt là bị cáo không hề quanh co chối tội mà chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị hại một mực đòi tăng mức án với thủ phạm và tăng số tiền bồi thường”.

Trở lại với những tình tiết hài hước trong vụ án, những người tham gia phiên tòa vẫn không thể lí giải tại sao nạn nhân lại “bình tĩnh” trong tình huống “nước sôi lửa bỏng” đến mức khi bị hãm hại mà vẫn phòng trừ “hậu quả về sau”.

Một số người đồng cảm với nạn nhân thì hết lời khen ngợi cho rằng trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng thì phương án trên hoàn toàn chấp nhận được. Ngược lại, nhiều người thương cảm cho chàng trai trẻ thì lại “phản pháo” cho rằng cô gái vốn là người lẳng lơ, không trong sáng trong chuyện tình cảm và có những điểm bất thường.

“Nếu chống cự quyết liệt, la hét lớn thì kẻ xấu sẽ phải bỏ chạy. Phụ nữ sống một mình mà để cửa đến 1h sáng, nằm hớ hênh áo ngủ không đồ lót với mục đích gì?”, một phụ nữ hàng xóm của nạn nhân lập luận.

Xác định tư cách của bị cáo, bị hại tại địa phương, Khu vực trưởng KV5, ông Đinh Văn Hà nhận xét: “Nghiêm sống thật thà, vui vẻ. Riêng nạn nhân mới chuyển đến địa phương và sống khép kín, hầu như ít tiếp xúc với hàng xóm xung quanh nên mọi người chưa biết nhiều về chị ta”.

Không đòi được 80 triệu nên mới tố “bị hiếp”?

Ông Hóa – bố của bị cáo Nghiêm kể, hôm xảy ra vụ án, vợ chồng ông đợi cửa mãi nhưng không thấy con trai về. Sau đó, biết con mình gặp gỡ bạn cũ cùng quân ngũ nên ông cũng chỉ dặn dò Nghiêm “uống vừa chừng còn đi đường xa” rồi khép cửa đi ngủ.

Sáng hôm sau vợ chồng ông mới sững người khi bố mẹ P sang trình bày vụ việc và đưa ra điều kiện. “Nhà bên đó bảo rằng con tui mà ra tòa phải đi tù 7 đến 15 năm. Người ta còn tính là nay nó cứ lấy 7 năm ra mà tính, mỗi tháng phải đền 1 triệu, tính ra là 84 tháng. Họ yêu cầu phải trả cho họ 84 triệu thì họ sẽ không tố cáo và con tôi sẽ không bị đi tù. Tui làm thợ rèn lấy đâu ra số tiền lớn thế chứ”, ông Hóa nói.

Ông Hóa cho hay, ông vừa đến trại giam Kim Sơn (Bình Định) thăm con trở về. Ông kể, Nghiêm đã biết lỗi và đang tích cực cải tạo để chờ ngày ra tù: “Nó động viên tôi coi như con vắng nhà một thời gian, bố mẹ đừng lo lắng. Ra tù con sẽ mở cửa tiệm, xin đi lái xe”.

Ra về, nhìn sang ngôi nhà đối diện mới hay đó chính là ngôi nhà nạn nhân sinh sống, cũng là hiện trường vụ án. Được biết, chị P đang trưng biển rao bán ngôi nhà, chuyển đến nơi khác sinh sống.

