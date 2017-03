Bán phụ nữ sang Trung Quốc rồi qua Lào trốn lệnh truy nã cũng không thoát

(PLO) - Ngày 15-3, Công an xã Chiêu Lưu (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết đối tượng Vi Văn Bún (31 tuổi, trú bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu) sang Lào trốn lệnh truy nã đã bị Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Nghệ An bắt, di lý về Nghệ An.