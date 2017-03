Băng chuyên rinh két sắt

Vụ án vừa được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) kết thúc điều tra vào trung tuần tháng 2-2011.

Nguyễn Phát Triển, Nguyễn Văn Đến, Lê Đức Thanh, Nguyễn Minh Toàn, Nguyễn Ngọc Sượt (từ trái sang)

Giữa năm 2010, tình hình đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản liên tục xảy ra trên địa bàn huyện Bến Cầu và Châu Thành (Tây Ninh), cơ quan điều tra hai địa phương trên xác lập chuyên án truy xét đối tượng. Trong khi trinh sát xuống địa bàn nắm tình hình thì chiều 5-7, sau một ngày vắng nhà, anh Vũ Văn Chiến ở ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu về phát hiện cửa sổ bị phá, két sắt trong buồng bị cạy bung, tài sản mất gồm 20 triệu đồng, 600USD, một số nữ trang vàng khoảng 16 chỉ. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu được một số dấu vết quan trọng. Từ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định nghi can là Nguyễn Ngọc Sượt, ngụ tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TPHCM. Xác minh về Sượt, được biết hắn đang bị Công an huyện Hóc Môn tạm giam về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Lúc 2 giờ ngày 5-8, cơ quan điều tra Công an huyện Bến Cầu phối hợp Công an xã Tân Phú Trung kiểm tra phòng trọ Thảo Vy bắt giữ kẻ cầm đầu thứ hai là Nguyễn Phát Triển (ngụ xã Thành Long, huyện châu Thành, Tây Ninh) cùng các tên Lê Đức Thanh, Nguyễn Văn Đến, Nguyễn Văn Giàu. Tên Nguyễn Minh Toàn bỏ trốn bị truy nã. Đầu tháng 11-2010, Toàn đến Công an huyện Bến Cầu đầu thú.

Sượt, Triển và đồng bọn khai nhận, trưa 5-7, phát hiện nhà anh Vũ Văn Chiến ở xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu vắng chủ, Triển, Đến, Toàn đứng bên ngoài canh chừng, Sượt, Thanh cạy cửa sổ, chui vào phòng ngủ, cạy rương lấy 20 triệu đồng, 600 USD, dây chuyền, lắc, nhẫn vàng. 11 giờ ngày 9-7, cũng tại xã Lợi Thuận, chúng tiếp tục đột nhập nhà bà Nguyễn Thị Bé rinh két sắt đưa về nhà ông Nguyễn Văn Mẫm (ngụ ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, Củ Chi) đập phá lấy 60 triệu đồng, 11,5 chỉ vàng 18k, 40 chỉ vàng trắng, bốn giấy CNQSDĐ. Sượt đưa toàn bộ số vàng trên cho Thanh và Đến bán, riêng vàng trắng, Sượt ném bỏ.

Tại nhà chị Nguyễn Thị Bích ở xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, chúng lấy một máy tính xách tay, một máy ảnh kỹ thuật số, ĐTDĐ, ba nhẫn vàng 18k, một đôi bông tai vàng trắng và 8 triệu đồng. Ngay trong ngày 4-8, chúng tiếp tục tới huyện Dương Minh Châu, cạy cửa đột nhập nhà anh Nguyễn Văn Hùng (ở xã Lộc Ninh) phá két sắt lấy 29 triệu đồng, 15 chỉ vàng. Vụ đột nhập nhà ông Nguyễn Thành Đồng (ở xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn), chúng lấy một tivi, một két sắt. Đưa két sắt về Củ Chi, chúng đập phá lấy được 4 triệu đồng, một dây chuyền, hai đôi bông tai. Sau đó, chúng trộm két sắt của nhà gần chợ Củ Chi lấy được 26 triệu đồng và 1 dây chuyền.

Khám phá băng nhóm này, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu thu giữ bảy xe môtô, bốn ĐTDĐ, một máy tính xách tay, một máy ảnh kỹ thuật số, 35.900.000 đồng và một số giấy tờ liên quan. Ngoài năm đối tượng chính trực tiếp đi trộm, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố ba cha con ông Nguyễn Văn Mẫm, Nguyễn Văn Giàu, Nguyễn Văn Sang về tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.



Theo THANH NGHỊ (CATP)