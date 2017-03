Băng cướp Alibaba hầu tòa

Tất cả đều ngụ tại quận 4.

Do nghiện game, Công cùng đồng bọn thường tụ tập ở công viên phường 4, quận 4 bàn bạc, phân công nhau ra cầu Kênh Tẽ, dùng dao tấn công, khống chế các học sinh đi học về bằng xe đạp Martin @ để cướp.

Ngoài hai vụ cướp bị xét xử hôm nay, các bị cáo đã thực hiện thành công hàng loạt vụ cướp tài sản khác trên địa bàn quận 4 và quận 7. Tuy nhiên, do các bị hại không đến công an phường trình báo nên CQĐT Công an quận 4 đang tiếp tục điều tra làm rõ. Được biết, ngày 30-7, TAND quận 4 sẽ tiếp tục đưa ra xét xử thêm 5 bị cáo cùng chung băng nhóm này.