Băng cướp chặn đường trấn tiền học sinh

Theo Nam Anh (VNE)



Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa làm rõ ổ nhóm chuyên cướp của học sinh, bắt giữ Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Phú Cừ và Nguyễn Doãn Đức (cùng 18 tuổi). Riêng Nguyễn Huy Tuân do chưa đủ 16 tuổi nên được tại ngoại.Theo cảnh sát, đầu tháng 4, cơ quan này nhận được trình báo của một số phụ huynh về việc con cái họ bị nhóm thanh niên chặn đường đe dọa, cướp điện thoại di động. Kẻ gây án thường đi xe máy màu xanh, bám theo học sinh đến các đoạn đường vắng trong khu Công nghệ cao Hòa Lạc rồi đe dọa, tấn công cướp tài sản.Từ đặc điểm tên cướp có xăm hình ngôi sao và cây lá ở tay do một nam sinh phát hiện, công an huyện Thạch Thất đã bắt giữ Nguyễn Văn Mạnh (xã Hạ Bằng). Đến ngày 18/4, lần lượt thành viên còn lại bị bắt giữ.Tại cơ quan điều tra, Mạnh và đồng bọn khai nhận do không có tiền nên cả nhóm rủ nhau đi cướp. Tài sản cướp được, chúng bán lấy tiền chơi điện tử và đập đá.Hiện cảnh sát đã thu giữ một xe máy là phương tiện gây án, 5 điện thoại di động.