Băng cướp chòi dưa “sa lưới” sau 3 ngày gây án

Để có tiền ăn chơi tiêu xài, 3 đối tượng ngụ tại thị xã Bình Long (tỉnh Bình Phước) đã rủ nhau sử dụng hung khí đến chòi bán dưa của người dân tại khu phố Bình An, phường An Lộc để cướp tài sản rồi bỏ trốn. Sau 3 ngày tích cực truy xét, Công an thị xã Bình Long đã tóm gọn băng cướp này, góp phần đem lại niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an.

Chòi bán dưa của vợ, chồng anh Nguyễn Văn Sĩ (19 tuổi, ngụ xã Phú Thành B, huyện Tam Nông, Đồng Tháp) và chị Nguyễn Thị Mộng Nhi (17 tuổi, ngụ xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) được dựng tạm tại gần lô cao su của nông trường Xa Cam, thuộc khu phố Bình An, phường An Lộc, thị xã Bình Long. Nhiều năm nay, vợ chồng anh Sĩ dựng chòi bán dưa cho người đi đường. Hàng ngày, vợ chồng anh Sĩ bán dưa từ sớm đến tận chiều tối. Một ngày cuối tháng 12/2012, Vợ chồng anh Sĩ đang chuẩn bị dọn hàng đi nghỉ, thì bất ngờ có 2 thanh niên dùng khẩu trang bịt mặt xuất hiện từ phía sau chòi dưa, trên tay lăm lăm 2 con dao kè cổ vợ chồng Sĩ dọa giết để cướp.

Các đối tượng. Trong cảm giác còn sợ sệt, Anh Sĩ kể lại, “Khi đó, trời mưa nặng hạt nên không có người qua lại trên đường, bọn chúng bắt anh phải đưa tiền và điện thoại, nếu không chúng sẽ chém đứt đầu. Hoảng sợ vì thấy cảnh dao kề vào hai vợ chồng, mà chị Như đang bụng mang dạ chửa, sắp đến ngày sinh nở, anh Sĩ đã phải rút hết số tiền bán dưa cả ngày và 1 chiếc ĐTDĐ đưa cho chúng”. Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Long cử ngay 2 mũi trinh sát xuống địa bàn nơi xảy ra vụ việc để khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai từ nạn nhân và những người xung quanh. Tuy nhiên, quá trình điều tra, phá án thì gặp không ít khó khăn. Đại úy Lê Hữu Thông, Phó đội trưởng đội CSĐT Công an thị xã Bình Long, cho biết, “Do sự việc xảy ra quá nhanh mà hai kẻ cướp không để lại nhiều dấu vết khi gây án; nạn nhân hoảng sợ nên không nhận thấy được nhiều đặc điểm của chúng. Trời tối có mưa, nên không có người qua lại. Mặt khác, nơi xảy vụ cướp nằm trong lô cao su, cách xa khu vực dân cư sinh sống, nên không thu thập được nhiều thông tin”. Sau khi nghiên cứu kỹ lại hiện trường, mô tả đặc điểm nhận dạng đối tượng từ nạn nhân và rà soát, sàng lọc những đối tượng có tiền án, tiền sự, biểu hiện nghi vấn trên địa bàn. Chỉ sau 3 ngày, lực lượng Công an đã xác định được 1 nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian, địa điểm khi xảy ra vụ cướp. Ngày 3/1, Công an thị xã Bình Long đã ra lệnh bắt khẩn cấp nhóm đối tượng gồm Đinh Văn Sang (19 tuổi), Nguyễn Minh Ngọc (16 tuổi), cùng ngụ phường An Lộc, thị xã Bình Long và Trần Anh Tuấn (18 tuổi, ngụ phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long). Thoạt đầu, bọn chúng đổ tội cho nhau, chỉ khi các điều tra viên đưa ra những chứng cứ, tang vật là chiếc xe gắn máy, 2 con dao gây án và chiếc điện thoại của bị hại thì các đối tượng mới cúi đầu nhận tội. Bọn chúng khai nhận, Ngọc và Tuấn đến nhà Sang để nhậu. Thấy nhà Sang hết gạo ăn, cả 3 rủ nhau đến chòi dưa của vợ chồng anh Sĩ để cướp. Theo kế hoạch, Ngọc sử dụng xe máy BKS 61F6-3071 chở Sang và Tuấn đem 2 con dao loại chặt củi dài khoảng 42cm, bản lưỡi rộng 6,8cm đến chòi dưa của vợ chồng anh Sĩ để Tuấn cầm dao kề cổ chị Nhi, còn Sang uy hiếp anh Sĩ để cướp. Chiếm được “chiến lợi phẩm”, các đối tượng rut nhau đi nhậu hết. Hiện, Công an thị xã Bình Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Sang, Ngọc và Tuấn về hành vi cướp tài sản.



