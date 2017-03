Băng cướp dùng roi điện, đi SH để đánh lạc hướng ‘con mồi’

Hai đối tượng bị bắt gồm Phan Minh Tuấn (34 tuổi) và Nguyễn Tấn Lập (37 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh). Ngoài ra còn có một đối tượng khác tên Sơn, hiện công an quận 7 đang phối hợp cùng công an huyện Bình Chánh truy xét.

Trước khi bị bắt, băng nhóm này đã gây ra nhiều vụ tấn công người đi đường, cướp tài sản ở khắp các quận huyện như quận 5, quận 7, huyện Bình Chánh… Thủ đoạn của băng nhóm này là đi xe gắn máy loại sang như SH để người đi đường mất cảnh giác, sử dụng roi điện tấn công chớp nhoáng nhằm làm nạn nhân hoảng sợ.

Cụ thể, đêm 2-12-2014, sau khi đi uống cà phê, Sơn chở Tuấn đi trên xe SH màu trắng dạo quanh các tuyến đường ở quận 5 để tìm “con mồi”. Khi lưu thông đến ngã tư Trần Hưng Đạo – Nguyễn Biểu, hai tên cướp phát hiện chị Nguyễn Thị Kiều Trinh đi xe gắn máy hiệu Nouvo nên bám theo.

Cả hai đeo bám chị Trinh từ quận 5 qua nhiều tuyến đường đến quận 7. Khi chị này vừa lưu thông qua cầu Đa Khoa, quận 7 để quẹo vào hẻm 103 đường Nguyễn Thị Thập, Sơn lập tức ép xe để Tuấn áp sát dí roi điện vào người chị Trinh khiến nạn nhân ngã khỏi xe.

Tuấn nhảy xuống cướp xe rồi cùng Sơn tẩu thoát về Long An. Trên đường đi, Tuấn gọi điện thoại cho Lập. Chạy đến chợ Cần Giuộc, Long An, cả bọn mở cốp xe nạn nhân phát hiện bên trong có một điện thoại Iphone 6 plus và một điện thoại Nokia. Sơn lấy chiếc điện thoại Iphone, chia cho Tuấn chiếc điện thoại màu đen, còn chiếc xe cho Lập sử dụng. Lập cầm chiếc xe được 13 triệu đồng.

Tang vật xe gắn máy mà băng nhóm này cướp của các nạn nhân

Ngoài vụ cướp nói trên, băng nhóm này còn táo tợn thực hiện nhiều vụ cướp khác. Vào khoảng 1 giờ sáng 10-1, chị Lê Phương Thảo (ngụ quận 5) đang điều khiển xe gắn máy hiệu Vespa lưu thông trên đường Trần Nhân Tôn, phường 4, quận 5 thì bị Sơn, Tuấn, Lập bám theo. Sơn tiếp cận, dùng tay kẹp cổ vật chị Thảo ngã xuống đường, cướp xe bên trong có một điện thoại Iphone 6.



Lập được giao điện thoại và xe để đi cầm cố. Lập nhờ một đối tượng tên Hùng ở quận 6 làm giấy đăng ký xe, biển số xe giả và đem đến một tiệm cầm đồ ở huyện Bình Chánh cầm được 40 triệu đồng.

Quá trình điều tra, công an quận 7 đã xác định được hành vi của băng cướp này. Đến ngày 27-2, các trinh sát hình sự đã mời Lập và Tuấn về trụ sở để làm việc. Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Từ lời khai, công an khám xét nhà, thu hồi được nhiều tang vật gồm hai xe gắn máy bị cướp, một roi điện, nhiều giấy tờ CMND của các nạn nhân bị cướp…