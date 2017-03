Băng cướp giả danh công an sa lưới

Công an thị xã Thuận An, Bình Dương cho biết vừa bắt tạm giam Võ Thạch Sa (SN 1988, quê huyện Bình Định), Phan Anh Trí (SN 1985) và Nguyễn Thành Lộc (SN 1989, cùng ngụ huyện Thuận An, Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

0 giờ ngày 28-10-2011, Trí - Sa - Lộc và Hiếu ăn nhậu tại quán Tư Nhớ thuộc phường Lái Thiêu, huyện Thuận An. Sau đó, bốn tên đi hai xe máy chạy lòng vòng quanh khu vực ngã tư cây xăng số 4, phát hiện anh Trịnh Xuân Hợi (SN 1983, ngụ Thanh Hóa) điều khiển xe máy BS: 36R4-6506 chở anh Phan Thanh Thuận (SN 1990, quê Khánh Hòa) và chị Bùi Thị Mùi (SN 1984, ngụ tỉnh Hòa Bình). Lộc nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên rủ Hiếu - Trí - Sa cùng tham gia. Chúng lập tức bám theo, đến đường số 9 thuộc Khu công nghiệp Visip thì Lộc chở Hiếu vượt lên chặn đầu xe anh Hợi, tự xưng là cảnh sát hình sự yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe. Anh Hợi nói không mang theo giấy tờ, một tên trong nhóm yêu cầu tất cả về trụ sở Công an thị xã Thuận An giải quyết. Anh Hợi năn nỉ xin bỏ qua, bị Lộc tát vào mặt rồi cướp xe máy của nạn nhân tẩu thoát. Võ Thạch Sa, Phan Anh Trí, Nguyễn Thành Lộc Truy xét nhanh, chiều cùng ngày Công an thị xã Thuận An bắt được Sa - Trí, hôm sau bắt Lộc, riêng Hiếu bỏ trốn đang truy nã. Theo NGUYỄN VŨ (CATP)