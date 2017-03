Băng cướp giật chuyên nghiệp gây án khắp TP.HCM sa lưới

Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội sau một thời gian đấu tranh, đã khám phá chuyên án triệt phá một băng nhóm cướp giật chuyên nghiệp, gồm toàn các đối tượng còn rất trẻ tuổi.

Đến thời điểm hiện nay có ba đối tượng đã bị bắt gồm Nguyễn Hoàng Anh Phúc (19 tuổi, có một tiền án trộm cắp tài sản), Trần Trương Trọng Nghĩa (20 tuổi) và Nguyễn Minh Thái (17 tuổi).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật tài sản tại nhiều quận như quận 3, 10, Tân Bình, Phú Nhuận. Hiện nay công an đã xác định được nhiều nạn nhân của băng nhóm này.











Ba đối tượng trong băng cướp giật đã bị bắt. Ảnh: Tuyết Khuê.

Điều đáng nói là trước khi sa lưới, băng nhóm này đã từng chạm trán, bị cảnh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi, nhưng sau khi chạy thoát vẫn tiếp tục đi gây án.

Điển hình là chiều ngày 25-5, Nghĩa chở Thái đi lòng vòng các tuyến đường tìm kiếm nạn nhân để cướp giật. Khi đến đường CMT8 quận Tân Bình, hai đối tượng phát hiện chị Hồ Thanh Hiếu đi xe gắn máy có để giỏ xách ở ba ga phía trước. Nghĩa lập tức cho xe áp sát, để Thái giật giỏ xách của chị Hiếu rồi bỏ chạy. Lúc này phát hiện bị cảnh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi nên hai đối tượng đã vứt lại giỏ xách rồi tẩu thoát.

Một lần khác vào sáng 8-6, Phúc chở một đồng bọn là Nguyễn Đăng Khôi (19 tuổi), thấy một phụ nữ đang dừng xe nghe điện thoại trên đường Sư Vạn Hạnh quận 10. Hai đối tượng đã giật chiếc điện thoại của người phụ nữ rồi bỏ chạy. Lúc này người phụ nữ tri hô, cùng lực lượng bảo vệ dân phố truy đuổi.

Chạy đến đường Tô Hiến Thành, quận 10 thì cả hai bị ngã xe, Phúc bỏ chạy bộ tẩu thoát, còn Khôi bị bắt đưa về công an phường 13 quận 10. Tuy nhiên sau khi lấy lại được điện thoại thì nạn nhân không đến công an trình báo. Trong vụ việc này, đến ngày 9-6 cảnh sát hình sự công an quận 10 đã bắt Phúc.

Trước đó liên tiếp từ tháng 1 đến tháng 6-2015, băng cướp giật này đã thực hiện rất nhiều vụ cướp giật điện thoại, dây chuyền vàng của nhiều nạn nhân trên các tuyến đường, nhưng đa số nạn nhân đã không đến công an trình báo, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Cụ thể, đầu tháng 3, Nghĩa và Phúc giật dây chuyền của một phụ nữ trên đường Trường Sa quận 3. Cũng vào đầu tháng 3, một phụ nữ khác bị giật dây chuyền tại trước quán nhậu Đông Hồ, đường Hoàng Duy Khương, quận 10.

Tiếp đó, trong tháng 5, băng nhóm này đã nhiều lần giật ĐTDĐ giá trị của các phụ nữ. Một lần băng nhóm này đã giật được điện thoại IPhone 6 của một phụ nữ tại đường CMT8, Tân Bình. Lần khác một phụ nữ đang ngồi sau xe gắn may nghe điện thoại trên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, cũng bị băng này giật mất chiếc IPhone 6....

Mỗi lần đi gây án, các đối tượng đều phân công nhiệm vụ cụ thể như cầm lái, giật tài sản, và có đối tượng đi sau cản đường người truy đuổi. Đa số sau mỗi lần giật được tài sản, các đối tượng đem điện thoại đến một tiệm ở đường CMT8 quận 10, hay đem đến một tiệm vàng ở đường Phạm Văn Hai quận Tân Bình để bán. Số tiền kiếm được các đối tượng chia cho nhau tiêu xài.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý hành vi và xác định quy mô gây án của băng cướp giật, hiện phòng PC45 kêu gọi những ai từng là nạn nhân của băng nhóm này thì đến trình báo thông tin. Nơi trình báo là đội đặc nhiệm hình sự PC45, số 230 Nguyễn Trãi, quận 1, điện thoại số 08.38387342, gặp anh Nguyễn Xuân Lành.