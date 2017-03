Băng cướp giật nhiều tiền án sa lưới

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huệ Đăng, Nguyễn Thanh Hải, Lê Minh Thảo và Lê Minh Nghĩa (cùng ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) về tội cướp giật tài sản. Bước đầu cơ quan điều tra xác định băng nhóm này do bị can Đăng cầm đầu đã gây nhiều vụ cướp giật trên địa bàn quận Thủ Đức. Đăng từng có hai tiền án tội cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích. Đàn em của Đăng là Hải cũng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản và cướp tài sản.

Trước đó, vào thời điểm tháng 7 và tháng 8-2014, tại địa bàn quận Thủ Đức liên tục xảy ra nhiều vụ cướp giật táo tợn nên Công an quận Thủ Đức xác lập chuyên án đấu tranh. Qua công tác điều tra, trinh sát đưa vào tầm ngắm một băng nhóm nghi vấn do Đăng cầm đầu. Nhóm của Đăng thường hay tụ tập ở một quán cà phê tại khu phố 2, phường Tam Phú (quận Thủ Đức) để bàn nhau đi tìm “con mồi” cướp giật kiếm tiền tiêu xài. Theo phân công, Đăng, Hải đi trên một xe máy trực tiếp gây án, còn Thảo và Nghĩa có nhiệm vụ đi sau cản địa nếu bị truy đuổi.

Băng cướp giật (cùng ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: TK

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an quận Thủ Đức đã tiến hành bắt giữ bốn nghi can trên.

Nhóm Đăng khai nhận từ cuối tháng 7-2014 đến khi bị bắt chúng đã gây ra năm vụ cướp giật trên địa bàn quận Thủ Đức và một số vụ khác ở các quận, huyện lân cận. Riêng năm vụ mà nhóm Đăng khai nhận, đến nay công an đã xác định được người bị hại của hai vụ và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Cụ thể, chiều 25-7, cả nhóm đi rảo trên đường Tô Ngọc Vân, phát hiện chị CTTL đi xe máy có đeo dây chuyền thì Hải chạy xe áp sát để Đăng ngồi sau giật dây chuyền đeo trên cổ chị L. Sau khi “ăn hàng”, nhóm của Đăng giao dây chuyền cho một người tên Hùng (chưa rõ lai lịch) bán được 1,6 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Mới đây, khoảng 18 giờ ngày 16-8, Hải dùng xe máy chở Đăng đến đường Tô Ngọc Vân, đeo bám theo chị HKN. Đến đoạn đường vắng, Hải điều khiển xe ép sát chị N. để Đăng giật phăng dây chuyền rồi tẩu thoát. Nghe chị N. tri hô “Cướp! Cướp!”, người đi đường liền nhập cuộc truy đuổi. Khi chạy đến ngã tư đường số 22 - đường số 24, (phường Linh Đông, Thủ Đức) bất ngờ Hải mất thăng bằng, té xe nên Đăng ném sợi dây chuyền phi tang và cùng Hải bỏ xe chạy bộ thoát thân. Tuy nhiên, người dân đuổi theo bắt được Đăng giao cho cơ quan công an. Từ lời khai của Đăng, công an đã tiếp tục bắt giữ thêm ba đồng bọn còn lại trong nhóm cướp giật chuyên nghiệp này.

