Băng cướp giật tiền trên ôtô: Hai đồng phạm đã trốn thoát về nước

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sáu người Indonesia chuyên dàn cảnh đâm thủng bánh xe ôtô để cướp giật tiền trên đã bị cảnh sát hình sự đặc nhiệm Phòng PC14 Công an TP.HCM triệt phá vào ngày 14-7.

Xác lập chuyên án

Sáu người bị bắt gồm: Allen Fredy (50 tuổi), Edy Hasan (40 tuổi), Ahmad Dahlan (34 tuổi), Wahyo Kurnlawan (37 tuổi), Ahmad Syarib (45 tuổi) và Ibrahim Haskim (42 tuổi).

Còn hai người liên quan là Indrajaya (34 tuổi) và Yaris Rinata (37 tuổi) tại thời điểm bị cảnh sát hình sự truy đuổi đã chạy thoát rồi ra thẳng sân bay về nước.

Chiều 14-7, cơ quan điều tra khám xét hai khách sạn nhóm cướp giật tiền trú ngụ và thu giữ nhiều tang vật. Trong số tang vật và tài sản có hơn 7.600 USD, 800 ngàn tiền Indonesia, các mũi đoản dùng phá khóa cửa xe ôtô, 10 cây đinh tự chế để làm xẹp bánh xe ôtô... Cùng ngày 14-7, chiếc túi đựng 22.900 USD được Phòng PC14 trao trả lại nạn nhân là ông Pao Liang. Hôm qua (15-7), Phòng PC14 đã mời nạn nhân các vụ cướp tiền trước đây đến nhận diện các đối tượng.

Trước tình hình các vụ dàn cảnh cướp tiền trên xe ôtô liên tục xảy ra trên địa bàn TP.HCM, chuyên án triệt phá được xác lập. Đội hình sự đặc nhiệm được đại tá Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM trực tiếp giao nhiệm vụ. Đội rà soát các đối tượng nghi vấn trong và ngoài nước, lấy dấu vết so sánh với các vụ án đã xảy ra, xác định được một nhóm người nước ngoài có những biểu hiện nghi vấn. Ban chuyên án xác định nghi can là nhóm người Indonesia đang thuê phòng tại hai khách sạn ở phường Bến Thành, quận 1. Nhóm này sang Việt Nam bằng đường du lịch, mỗi lần hết hạn thì bay về nước rồi lại sang Việt Nam.

Liên tục săn khách từ các ngân hàng

Từ khi phát hiện, trinh sát luôn đeo bám số khách “đặc biệt” và thấy “khách” thường lui tới các ngân hàng để theo dõi người đến rút tiền.

Ngày 13-7, nhóm nghi can đeo theo chiếc xe Innova vừa chở một người rút tiền từ Ngân hàng HSBC (quận 1). Khi chiếc Innova đi đến đoạn Đề Thám - Phạm Ngũ Lão thì cán đinh, xẹp bánh. Tuy nhiên, lúc tài xế xuống thay bánh xe thì ông chủ vẫn ôm cặp tiền không xuống, nhóm cướp đành bỏ đi.

Sáng 14-7, nhóm này tiếp tục đeo theo một khách hàng mới rút tiền từ Ngân hàng ANZ (quận 1) về quận 2. Chiếc xe Mercedes chở người rút tiền bị chúng dùng đinh làm cho xẹp bánh. Nhưng người rút tiền vẫn cảnh giác ôm cặp tiền ngồi trên xe nên nhóm cướp rút lui...

Đến lần thứ ba, nhóm cướp mới “săn” được ông Cho Pao Liang (Giám đốc Công ty Kin Sing ở Bình Dương) rút 22.900 USD từ Ngân hàng Mega ICBC đi ra. Lập tức tám đối tượng đi trên năm xe máy áp sát ôtô để Ibrahim Haskim mở cửa thò tay vào lấy cặp tiền. Khi nhóm này định tẩu thoát thì trinh sát đặc nhiệm ập tới nổ súng, bắt giữ tại chỗ ba người, còn năm đồng bọn bỏ chạy theo nhiều hướng.

Thiếu tá Phạm Văn Phòng, Quyền Đội trưởng Đội đặc nhiệm, cho biết để triệt phá băng dàn cảnh cướp tiền, các trinh sát phải tung ra nhiều tỉnh, vùng biên giới và rà soát hơn 2.000 người Indonesia nghi vấn. Thiếu tá Phòng cảnh báo: “Cảnh giác với tội phạm mới này, khách hàng khi giao dịch nên chuyển tiền qua các hệ thống ngân hàng. Khi buộc phải vận chuyển tiền bằng xe thì khi lên xuống xe phải bảo vệ kỹ, không nên rời tài sản”.