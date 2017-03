Băng cướp lộng hành lúc rạng sáng sa lưới

Ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 6 nghi can trong băng cướp gồm: Trần Đại Huy (24 tuổi), Lê Hoàng Minh Thuận (27 tuổi), Thái Hoàng Lê (23 tuổi), Trần Hoài Phúc (22 tuổi), Phạm Ngọc Kim Long (21 tuổi) và Trần Hoài Thanh (17 tuổi, cùng ở TP.Thủ Dầu Một). Trong đó Huy bị tình nghi cầm đầu băng cướp này.

Băng cướp từng lộng hành cuối cùng phải sa lưới.

Từ lời khai của các nghi can, tháng 10/2012 đến khi bị bắt bọn chúng đã gây ra 18 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Tân Uyên, Bến Cát; TX.Thuận An và TP.Thủ Dầu Một. Thủ đoạn gây án của nhóm này là phục kích "con mồi" chạy xe tay ga trên những đoạn đường vắng vào rạng sáng rồi bám theo ép ngã, sau đó dùng dao tấn công cướp tài sản.

Đến nay, công an đã xác định được 6 bị hại trong tổng số 18 vụ cướp do băng nhóm này gây ra. Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là nạn nhân của băng cướp này liên hệ với công an điều tra nơi xảy ra vụ việc để tố giác tội phạm.