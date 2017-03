Băng cướp rạch mùng ở U Minh Hạ

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh, Cà Mau, vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đoàn Văn Ký, SN 1977; Lâm Văn Lâm, SN 1972, Phan Văn Tàu, SN 1978 cùng ngụ xã Nguyễn Phích; Trương Văn Nguyên, SN 1967, ngụ xã Khánh Tiến; Lưu Quốc Toàn, SN 1982, ngụ xã Khánh Hòa, huyện U Minh; Phùng Văn Quí, SN 1981, ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời về hành vi cướp tài sản.

Lâm Văn Lâm, Phùng Văn Quí, Đoàn Văn Ký

Trang bị lưỡi lam, kim tây... đi cướp

Rạng sáng 16-4, chị Nguyễn Thị Luyến (ngụ ấp 3, xã Khánh An, huyện U Minh) chợp mắt thức dậy khi nghe ai sờ vào cổ. Một bóng đen nhanh tay giật sợi dây chuyền 6 chỉ vàng 18K trên cổ chị. Nghe tiếng la thất nhanh, chồng chị ngồi bật dậy định rượt theo tên cướp nhưng hoàn toàn bất lực vì bọn cướp dùng kim khâu mùng với chiếu lại trước đó.

Trong khi Công an huyện U Minh đang điều tra đối tượng thì huyện lân cận lại xảy ra vụ cướp tương tự. Tối 17-4, chị Nguyễn Tuyết Hưởng đến thăm gia đình mẹ ruột ngụ ấp 1, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình. Khi say ngủ, chị bị bọn cướp vào nhà giật sợi dây chuyền hơn ba chỉ vàng. Nghe tiếng tri hô, người thân chạy theo bọn cướp nhưng bị chúng dùng ghế đá chặn phía ngoài cửa.

Theo báo cáo từ Công an huyện Thới Bình, Công an huyện U Minh, chỉ trong ba ngày (từ ngày 16 đến ngày 18-4), địa bàn xảy ra tám vụ đột nhập vào nhà cướp tài sản.

...cùng đồng bọn

Truy bắt

Qua điều tra, lực lượng công an nhận định, những vụ cướp táo bạo trên do một nhóm đối tượng chuyên nghiệp thực hiện. Trong một đêm, bọn chúng thực hiện nhiều vụ cướp tại các địa phương khác nhau. Công an huyện Thới Bình, Công an huyện U Minh phối hợp truy bắt băng cướp.

Rạng sáng 19-4, Công an xã Hồ Thị Kỷ nhận được tin báo, một người dân đang bị bọn cướp xông vào nhà để cướp dây chuyền. Công an xã phân công cán bộ đến hiện trường và theo dõi đối tượng thì phát hiện ba đối tượng đang ngồi trên ba xe gắn máy biểu hiện nghi vấn. Công an xã mời ba đối tượng làm việc và báo Công an huyện Thới Bình hỗ trợ.

Không thể giấu giếm, bọn chúng khai nhận vừa thực hiện thành công vụ cướp tài sản, chưa kịp tẩu thoát thì bị Công an xã Hồ Thị Kỷ phát hiện. Trong ba tên là Đoàn Văn Ký, Lâm Văn Lâm và Phùng Văn Quí thì tên Quí, Lâm từng có tiền án tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó, thêm hai đối tượng bị bắt là Phan Văn Tàu và Lưu Quốc Toàn cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án như: kim tây, lưỡi lam, đèn pin...

Nhận được tin đồng bọn xộ khám, đối tượng Trương Văn Nguyên đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra Công an huyện U Minh đã ký quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyên. Ngày 29-4, Nguyên đang trốn lệnh truy nã tại huyện An Minh, Kiên Giang thì bị trinh sát bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bọn chúng khai nhận đã thực hiện 11 vụ trộm và cướp giật.

Theo Đăng Khoa-Trần Khoa (CATP)