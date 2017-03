Băng cướp tuổi teen sa lưới

Theo cơ quan CSĐT, nhóm nghi can tuổi teen từ 13 đến 16 tuổi, nhiều lần kề dao vào cổ các thiếu nữ hay đi khuya để cướp tài sản. Nhóm nghi can này do Trần Minh Thành (SN 1997) cầm đầu băng nhóm.



Một trong bốn nghi can tuổi teen bị CSĐT bắt giữ.

Trước đó, chị T. (17 tuổi) đang đi dạo tại khu vực cầu Mống (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) thì bất ngờ có một nhóm nghi can gí dao vào cổ đe dọa, cướp đi chiếc điện thoại và túi xách.

Sau khi gây án, nhóm nghi can bỏ chạy. Chị T. đã trình báo công an. Nhận được tin báo, tổ tuần tra gần khu vực cầu Mống truy xét và lần theo đường đi của nhóm nghi can trên.

Khi đến khu vực quận 4 thì tổ trinh sát phát hiện nhóm nghi can ngồi bên đường có đặc điểm giống như những gì nạn nhân miêu tả nên đã đưa về trụ sở để điều tra. Theo đó, tổ cảnh sát kiểm tra nghi can Nguyễn Văn Vũ (SN 2000), phát hiện một con dao trong túi quần Vũ.

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận đưa con dao cho Thành và một người khác để đi cướp tài sản của chị T. Sau phi vụ này, Vũ được Thành chia cho 200.000 đồng.

Theo lời khai của Vũ, Công an quận 1 điều tra và bắt giữ Thành cùng Trần Hữu Tài (SN 2000).

Theo nhận định của CSĐT, nhóm này đã kề dao vào cổ ''xin đểu'' nhiều vụ trên địa bàn quận 1 và quận 4. Con mồi của nhóm nghi can này là các thiếu nữ trẻ tuổi, hay đi khuya trên các cung đường quanh khu vực cầu Mống... Số tiền cướp được, các nghi can dùng để mua keo con chó để hít.

Hiện vụ việc đang được điều tra, mở rộng.