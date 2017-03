Băng giang hồ đòi nợ thuê sa lưới

Hôm nay, Đội 2 Phòng CSĐT về trật tự xã hội Công an TP HCM (PC14) cho biết vừa bắt 4 nghi can gồm: Doãn Thanh Lâm (tự “Trắng”, 27 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Hoàng Hữu Chương (49 tuổi, quận 10), Hoàng Hữu Thìn (35 tuổi), Lại Tấn Thông (tự “Lùn”, 27 tuổi, quận 11) để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Các nghi can tại cơ quan công an Ảnh: Quốc Thắng.

Theo thông tin ban đầu, vào năm 2006, anh Hùng (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân) có vay của Chương số tiền 700 triệu đồng với lãi suất “cắt cổ” 12%. Sau đó, anh Hùng tiếp tục cho bà Tuyết (40 tuổi, ngụ quận 10) vay lại để hưởng lãi chênh lệch.

Đến năm 2007, do “làm ăn” thất bại, anh Hùng không thể trả nổi tiền lời hàng tháng cho Chương nên số nợ đã lên đến 1,2 tỷ đồng. Bị chủ nợ hối thúc, anh Hùng tìm cách “điều đình” nên “gán” lại cho Chương số tiền đã cho bà Tuyết vay, nhờ người này “giải quyết” giúp nhưng cũng không thu hồi được tiền.

Năm 2008, anh Hùng đưa đơn kiện ra tòa, yêu cầu bà Tuyết phải hoàn lại toàn bộ số tiền đã vay, để trả Chương. Dù tòa đã có quyết định buộc bà Tuyết phải trả cho anh Hùng 100 triệu đồng mỗi tháng nhưng bà này không thể thực hiện vì kinh tế quá khó khăn. Do đó, anh Hùng không có tiền trả lại cho chủ nợ.

Dù đã hết lời năn nỉ Chương “thông cảm” nhưng anh Hùng vẫn thường xuyên bị chủ nợ hăm dọa, đòi “xử” theo luật giang hồ.

Theo đó, Chương “lệnh” cho Thìn, cháu ruột của mình, tìm thêm vài “tay chân” có số má đến đòi nợ anh Hùng với thỏa thuận sẽ chia 50 - 50 nếu đòi được tiền.

Sau khi bàn bạc, ngày 23/9/2008, hai chú cháu Thìn dẫn thêm 3 người khác đến quán cà phê của Hùng ở phường An Phú Đông (quận 12). Vừa thấy chủ quán, đám giang hồ xông vào bắt giữ, bịt mắt, buộc anh Hùng phải lên xe đi theo họ về một phòng trọ thuộc quận Bình Tân. Tại đây, bọn chúng đánh đập, bắt anh Hùng phải ghi giấy nhận nợ 900 triệu đồng.

Sau một ngày đêm giam giữ “con tin”, tối hôm sau, Chương cho đàn em “giải” anh Hùng về một căn nhà trên đường Thành Thái (quận 10) tiếp tục đánh đập, ép Hùng đưa trước 100 triệu mới cho về. Không có tiền, nạn nhân gọi điện cho bà Tuyết cầu cứu. Vừa thương anh Hùng phải chịu đau đớn, vừa bị bọn đòi nợ thuê hăm dọa lây, ngay hôm sau, bà này đã phải đem tiền lên “chuộc” mạng cho Hùng.

Đến ngày 9/1, anh Hùng bất ngờ nhận được điện thoại của vợ Chương gọi đến nhà “giải quyết công việc”. Nhưng khi anh này vừa xuất hiện, Thìn, Lâm và Thông “phục” sẵn, buộc theo về một quán cà phê thuộc đường số 1, phường Tân Tạo A (quận Bình Tân) đánh đập buộc trả cho Chương thêm 100 triệu. Cuối cùng, không thể moi được tiền, chúng buộc anh Hùng đưa về nhà để biết lần sau đến đòi nợ.

Tuy nhiên, trên đường đi, bộ ba trên “chơi bài ngửa” khi thông báo với anh Hùng mình là dân đòi nợ thuê cho Chương. Nếu anh Hùng “chung” 20 triệu đồng cho chúng thì sẽ "được bình yên". Mừng rỡ, anh Hùng nhận lời ngay nhưng xin được đưa trước 5 triệu đồng. Vụ việc sau đó được trình báo công an.

Trưa ngày 26/3, các chiến sĩ công an đã mật phục tại quá cà phê Honey (đường Số 7, phường An lạc A, quận Bình Tân) nhiều giờ liền. Khi Thông vừa đút tiền anh Hùng "nộp" vào túi thì bị trinh sát ập đến, bắt quả tang. Ngay sau đó, “thủ lĩnh” Chương và các nghi can còn lại cũng phải tra tay vào còng.

Tại cơ quan điều tra, băng nhóm trên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thông “thật thà” thú nhận đã “lật kèo” đàn anh khi buộc nạn nhân đưa 20 triệu đồng để ngừng đòi nợ cho Chương vì biết anh Hùng không còn khả năng trả nợ.

Theo Quốc Thắng (VNE)