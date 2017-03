Băng giết người sa lưới sau một giờ gây án

Rạng sáng 28/10, trên quốc lộ 19 (Bình Định), một nhóm cướp 6 tên đã dùng bình xịt hơi cay và dao chặn xe vợ chồng ông Phan Văn Hữu (40 tuổi, ở xã Bình Trường, huyện Tây Sơn) khi họ đang trên đường về nhà.



Ông Hữu chưa kịp đưa tiền đã bị chúng dùng dao đâm nhiều nhát và lục túi lấy 300.000 đồng. Dù được đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã chết.



Nhận được tin báo, Công an huyện Tây Sơn đã điều động 20 chiến sĩ khoanh vùng điều tra. Chỉ một giờ sau, cảnh sát đã bắt giữ được Huỳnh Văn Lập (23 tuổi), Nguyễn Ngọc Vương (20 tuổi) và Đinh Văn Vũ (18 tuổi) ở xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh và đang tiếp tục truy bắt 3 tên còn lại.



Theo cơ quan công an, trước khi gây ra vụ trọng án trên, nhóm cướp này đã từng thực hiện 4 vụ cướp khác, trong đó có vụ đâm anh Trương Thường (42 tuổi ở thị xã An Nhơn) thủng tim để cướp một điện thoại di động.





