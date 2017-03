Bàng hoàng lời khai hung thủ giết vợ chôn xác giữa nhà

Vụ án giết vợ rồi chôn xác ngay dưới nền nhà xảy do nghi can Phan Tấn Ngọc là thực hiện đang gây rúng động dư luận tại huyện Đức Huệ tỉnh Long An.

Từ lúc bà Phạm Thị Lan - người phụ nữ nhỏ nhắn khoảng 45 tuổi mất tích bất ngờ, cả ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông, Đức Huệ, Long An đã nháo nhác đi tìm.

Đến ngày 16-3, khi thi thể bà Lan được phát hiện ngay dưới nền căn nhà mà ông Phan Tấn Ngọc (chồng bà Lan) đang ở, ai cũng bàng hoàng, sửng sốt.

Không ai có thể ngờ hung thủ gây vụ án kinh hoàng trên lại chính là ông Ngọc - người hàng xóm hiền lành, ít nói của họ.

Bí mật đào sẵn hố chôn cho kế hoạch giết vợ

Bà Lan vốn là người hay dậy sớm, khoảng 4g sáng đã lục đục rời nhà đi tưới vườn ớt đang trồng nên phải đến chiều 12-3, cha mẹ và các con của bà mới phát hiện sự bất thường và thật sự lo lắng khi không thấy bà về nhà.

Kiểm tra đồ đạc trong nhà, mọi người không thấy bà mang theo gì ngoài thiếu mấy món đồ làm vườn quen thuộc. Chẳng ai trong gia đình nhận được tin nhắn gửi gì từ bà như tính cách cẩn thận thường ngày bà hay làm mỗi khi đi đâu có việc.

Qua hôm sau, cả ấp 4 bắt đầu xôn xao việc bà Lan mất tích.

Ông Trịnh Văn Thơ, một người hàng xóm của bà Lan kể lại: “Qua đến ngày 15-3 thì tin đồn lên rầm rộ. Một vật lạ nổi lên dưới kênh cũng khiến người ta kéo nhau đi xem vì nghĩ là thi thể bà Lan”.

Dù không ai nói ra, nhưng nhiều người hàng xóm đã bắt đầu nghĩ rất có thể bà đã chết.

Trong khi đó, ông Ngọc, người chồng đang sống ly thân trong căn nhà nhỏ cách nơi bà Lan ở một khoảnh vườn vẫn tỏ thái độ bình thường, không có biểu hiện nào khả nghi.

Người đàn ông trung niên vốn ít nói đó vẫn đi mua vật liệu xây dựng, kêu thợ về đổ, tráng lại nền căn nhà mình đang ở ngay ngày đầu tiên bà Lan mất tích.

Đến ngày 16-3, bốn ngày sau khi bà Lan không về nhà, Công an xã Mỹ Thạnh Đông gửi giấy triệu tập ông Phan Tấn Ngọc để hỏi thông tin nhằm tìm kiếm bà Lan. Ông Ngọc không lên trụ sở công an xã mà đón xe đi hơn 70 cây số, đến thẳng trụ sở công an tỉnh Long An. Tại đây, Phan Tấn Ngọc tự thú và khai mình đã giết vợ.

Theo ông Ngọc, hai vợ chồng ông đã kết hôn từ năm 1991. Đến năm 2010, cả gia đình về sống chung với cha mẹ ruột của bà Lan ở ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông.

Đến khoảng tháng 10-2013, Ngọc nghe một số người gần nhà bàn tán việc bà Lan có quan hệ tình cảm với ngườì khác, đồng thời để ý thấy bà Lan thường xuyên gọi điện và nhắn tin lén lút nên càng nghi ngờ. Từ đó, vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, có khi đánh nhau.

Gia đình bà Lan thấy vậy không cho Ngọc ở chung nhà nên Ngọc cất nhà ở riêng trên phần đất của vợ chồng Ngọc cách đó khoảng 100m, sống một mình bằng nghề chăn nuôi gà.

Theo Ngọc khai, đến giữa năm 2014 thì bà Lan yêu cầu cha mẹ ruột hủy giấy tờ (được lập năm 2012) về việc cho vợ chồng Ngọc, Lan 1 căn nhà cấp 4 và hơn 7.000m2 đất và làm thủ tục chuyển số tài sản trên cho riêng bà Lan.

Cộng với việc bà Lan còn đòi ly hôn nên Ngọc càng nghi ngờ bà đang có người khác, nảy sinh ý định giết chết vợ và bí mật phi tang xác nạn nhân.

Để thực hiện kế hoạch giết vợ, từ mấy tháng trước Ngọc âm thầm đào sẵn một cái hố ở góc bên trái nhà.

Tuy nhiên, đào hố xong rồi, không nỡ giết vợ nên Ngọc định để cái hố đó làm nhà vệ sinh. Ngọc đã muốn bỏ qua mọi chuyện và tiếp tục sống một mình tại nhà riêng, nhưng...

Chôn xác vợ cùng lời tự thú

Theo lời khai của Ngọc, nguyên do là và khoảng 5g sáng ngày 11-3-2015, bà Lan tới nhà Ngọc yêu cầu Ngọc trả 100 triệu đồng nợ chung của vợ chồng trước đây. Vì vụ này, hai bên đã cãi nhau to.

Theo lời Ngọc khai, khi nghe vợ lớn tiếng thách thức và trong lúc nóng giận, Ngọc liền cầm cái búa gần đó đánh từ phía sau, trúng vào đầu bà Lan làm nạn nhân ngã sấp xuống nền nhà.

Do sợ bà Lan kêu la mọi người phát hiện nên Ngọc tiếp tục cầm búa đánh đến khi bà Lan nằm bất động. Lúc này, Ngọc kéo xác nạn nhân, đồng thời lấy búa và cởi áo dính máu bỏ xuống hố lấp lại.

Lúc bỏ xác vợ xuống hố, Ngọc nhìn thấy sợi dây chuyền màu vàng đang đeo trên cổ bà Lan nên giật lấy bỏ vào bọc ni lông đem chôn.

Buổi chiều 16-3, lúc Ngọc dẫn các lực lượng chức năng về chỉ nơi chôn xác vợ mình, người dân ấp 4 xếp hàng dài, bao vây kín hiện trường.

Khi lực lượng chức năng khai quật hố, mọi người bàng hoàng khi thấy xác bà Lan nằm dưới hố sâu khoảng 1 mét ở góc bên trái nền nhà.

Nhà của Ngọc đang trong quá trình xây dựng, 4 vách nhà bằng gạch ống, nền nhà mới được cán phủ một lớp bê tông.

Khi đào dưới chân cột nhà, cơ quan chức năng đã tìm được 1 cục gạch ống, bên trong có 1 túi ni lông được cuộn tròn, chứa 1 sợi dây chuyền màu vàng và 1 tờ lịch ghi dòng chữ: “Vật này tôi sẽ trao cho con gái tôi vào ngày nó lập gia đình và tôi sẽ nói lên mọi sự thật”. Bên dưới ký tên và ghi Tấn Ngọc.

Theo Phan Tấn Ngọc, trong lúc mọi người đang nhốn nháo tìm kiếm bà Lan mất tích thì tối 14-3, Ngọc viết đơn tự thú sẵn.

Sáng 15-3, Ngọc về nhà mẹ ruột ở ấp 3, xã Bình Hòa Nam và đến 16-3, Ngọc đến phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An tự thú toàn bộ sự việc.

Việc án giết vợ của Ngọc đã khiến tất thảy hàng xóm đều bất ngờ. Ông Nguyễn Võ Như Khoa - phó chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh Đông cho biết dù vợ chồng Ngọc ly thân, nhưng cũng chưa từng xảy ra tranh cãi gì to đến mức chính quyền phải can thiệp.

Cuộc sống của hai vợ chồng vẫn bình lặng trong mắt những người hàng xóm. Các con của Ngọc và bà Lan đã lớn, tuy ở với bà Lan nhưng vẫn qua lại thăm nom cha mình.

Khi vụ án mạng kinh hoàng được đưa ra ánh sáng, căn nhà nhỏ chưa được trát gạch của Ngọc giờ là nỗi ám ảnh của người dân bên dòng kênh Ông Sửng.

Suy sụp vì bi kịch của mẹ cha

15g ngày 17-3, thi thể bà Lan được an táng ngay trong vườn nhà. Cả cha mẹ bà Lan là ông Phạm Văn Tràm và bà Trần Thị Rươi đều đã trên 80 tuổi bàng hoàng đau đớn trước cái chết của con gái.

Vẻ thất thần đã lấy đi nét khỏe mạnh hằng ngày của hai ông bà. Ông Tràm cứ đốt thuốc, hút liên tục rồi thỉnh thoảng nhìn ba đứa cháu, rồi nhìn di ảnh người con gái vừa được đặt lên bàn thờ. Thỉnh thoảng ông lại lẩm bẩm gì đó, nhưng chẳng ai nghe rõ.

Hai con trai lớn của bà Lan đang là những thanh niên tràn sức sống nhưng giờ cũng thất thần như người mất hồn trước bi kịch quá lớn của gia đình mình.

Người con gái út của bà Lan càng hoảng loạn hơn hai anh trước cái chết thảm thương của mẹ bởi chính bàn tay tàn ác của cha mình!

Căn nhà hiện trường nơi phát hiện xác chị Lan - Ảnh: Sơn Lâm

Theo Sơn Lâm (TTO)