Bàng hoàng người mẹ trẻ ôm con 4 tháng nhảy cầu tự vẫn

Sự việc đau lòng xảy ra vào sáng nay (28-4), người đi đường phát hiện một phụ nữ bắt xe taxi cùng con nhỏ đến cầu Bến Thủy (nối quốc lộ 1A qua hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh).

Sau đó người mẹ ôm con và mang túi xách đi đến giữa cầu rồi để lại túi xách trên cầu. Bất ngờ người mẹ này đã ôm con len lên lan can cầu rồi nhảy xuống sông Lam.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến người đi đường không kịp dừng xe để can ngăn. Một số người dân dừng xe nhìn xuống cầu thấy người này đang chới với giữa dòng sông Lam nhưng do cầu cao, sông sâu và rộng nên không ai dám nhảy xuống cứu.



Cầu Bến Thủy 1.



Người dân đã báo sự việc với Công an TP Vinh và trạm Công an Gia Lách (Hà Tĩnh). Kiểm tra chiếc túi để trên cầu cơ quan chức năng và người dân phát hiện có giấy chứng minh nhân dân mang tên Dương Thị Hồng (26 tuổi, quê quán xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng một số quần áo trẻ em và bình sữa của trẻ còn nóng.

Người thân cho biết sáng cùng ngày chị Hồng đưa con xuống BV Sản-Nhi Nghệ An (TP Vinh) để khám bệnh cho con. Nhưng khi khám bệnh cho con chưa có kết quả thì chị Hồng đã ôm con ra bắt xe taxi đi.

Đến đầu giờ chiều hôm nay, cơ quan chức năng và người thân vẫn chưa tìm được hai mẹ con chị Hồng.