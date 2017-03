Bàng hoàng phát hiện thanh niên chết trong tư thế treo cổ ở chuồng bò

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo cáo sự việc lên chính quyền và Công an xã Nam Anh.

Theo người dân ở xã Nam Anh cho biết thời gian gần đây anh S. có nghiện chơi điện tử và buồn chuyện gia đình vì cha mẹ bỏ nhau.

Chiều 19-2, Công an xã Nam Anh cho biết xác định ban đầu anh S. tử vong do thắt cổ chết. Hiện gia đình và chính quyền địa phương đã làm lễ an táng anh S. theo phong tục địa phương.