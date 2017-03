Bàng hoàng phát hiện thi thể thanh niên trên kênh nước

Người dân báo công an đến bảo vệ hiện trường và đưa thi thể anh Đình lên, điều tra, làm rõ.

Theo người thân cho biết, đêm 21-8, anh Đình có đi bắt cá dọc con kênh. Anh Đình chưa lập gia đình và đang ở với chị gái, sống hiền lành và rất chịu khó. Hoàn cảnh khó khăn, đêm đêm anh Đình thường đi bắt cá dọc con mương, con sông mưu sinh.

Chiều tối 22-8, Công an xã Công an xã Quỳnh Thạch và Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, người nhà không yêu cầu khám nghiệm tử thi mà xin đưa thi thể anh Đình về làm lễ an táng theo phong tục địa phương.