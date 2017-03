Bàng hoàng vụ hiếp dâm rồi cứa cổ sát hại hàng xóm

Công an tỉnh Hà Nam ngày 7-4 cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương hoàn chỉnh tài liệu hồ sơ để khởi tố và tạm giam đối với Trần Văn Ngà (SN 1990, trú tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam) về các hành vi hiếp dâm, giết người, và cướp tài sản.

Trần Văn Ngà, nghi phạm hiếp dâm rồi sát hại dã man người phụ nữ hàng xóm, cướp tài sản

Trần Văn Ngà được cơ quan điều tra xác định là nghi phạm trong vụ sát hại bà Nguyễn Thị Dung (SN 1962) một cách dã man vào đêm 5-4 vừa qua. Nhà của Ngà nằm sát ngay cạnh của bà Dung ở xã Thanh Nghị.

Theo tài liệu điều tra, sáng sớm 6-4, con gái bà Dung là chị Lê Thị Chung (SN 1986) sang nhà mẹ ruột nhờ đến phụ giúp chị nấu nướng vì hôm đó vợ chồng chị Chung động thổ xây nhà mới. Khi đến cổng, gọi mãi không thấy mẹ trả lời, chị Chung trèo tường vào và phát hiện máu chảy qua khe cửa.

Biết có chuyện chẳng lành, chị Chung vội vàng hô hoán hàng xóm sang phá cửa vào trong. Khi cánh cửa vừa bật mở, thì bên trong là một cảnh tượng hãi hùng và vô cùng thương tâm, bà Dung nằm chết gục trên vũng máu dưới nền nhà trong tình trạng lõa thể với nhiều vết thương, trên người đắp một cái chăn. Quanh nhà nạn nhân cũng có nhiều vết máu.

Địa điểm nạn nhân bị sát hại. Ảnh: Tuấn Minh

Ngay sau khi nhận được tin, xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam, Công an huyện Thanh Liêm và các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã khẩn trương tập trung lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân của vụ án.

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị đứt sâu ở chính giữa cổ, trên người có nhiều vết trầy xước. Hiện trường vụ án và tử thi cho thấy, sau khi ra tay sát hại nạn nhân, hung thủ còn lấy nước dội lên xác nạn nhân nhằm phi tang dấu vết.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện tại lan can tầng 2 của gia đình nạn nhân tiếp giáp với trần nhà hàng xóm có vết dép nhựa giống với vết dép gần xác nạn nhân và một vết dép xoay. Từ những phát hiện này, lực lượng điều tra phán đoán nhiều khả năng kẻ thủ ác đã trèo và thoát ra khỏi nhà nạn nhân bằng đường leo qua trần nhà.

Người nhà nạn nhân cho biết, chồng và con bà Dung đi vắng từ mấy ngày trước nên tại thời điểm xảy ra vụ việc, người phụ nữ này đang ở nhà một mình.

Tập trung rà soát, khoanh vùng những đối tượng có biểu hiện nghi vấn sống quanh khu vực nhà nạn nhân, lực lượng phá án đã phát hiện Trần Văn Ngà (SN 1990, hàng xóm của nạn nhân) có nhiều biểu hiện nghi vấn nhất.

Nhà hung thủ nằm cạnh ngôi nhà 2 tầng của gia đình bà Dung. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng đã tập trung điều tra, khai thác Trần Văn Ngà, cuối cùng Ngà đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của kẻ thủ ác, biết chồng và con bà Dung đi vắng, vào lúc gần nửa đêm ngày 5-4 hắn đã lên lan can tầng 2 trèo qua nhà bà Dung. Lợi dụng lúc bà Dung sơ hở, Ngà đã trói bà Dung lại, hiếp dâm rồi cứa cổ giết chết nạn nhân.

Sau khi gây án, Ngà cướp 500.000 đồng cùng chiếc điện thoại đen trắng của nạn nhân. Ngà vứt con dao gây án xuống ao trước nhà rồi về nhà ngủ, sáng hôm sau dậy đi làm như không có chuyện gì xảy ra.

Được biết, năm 14 tuổi, Ngà từng phải đi cải tạo vì tội Hiếp dâm trẻ em.