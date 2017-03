Băng lừa đảo sinh viên sa lưới

Với thủ đoạn này, chúng dụ dỗ hàng chục sinh viên bùi tai lột hết tài sản trên người mang ra thế chấp rồi ngậm đắng khi ôm “cục sắt” đến công an trình báo. Đây là băng nhóm gần chục đối tượng vừa bị Công an phường Tân Hiệp và Công an TP. Biên Hòa triệt phá khi chúng đang lưu trú trong một nhà nghỉ để hành nghề.



Các đối tượng trong băng lừa đảo

HÀNG CHỤC SINH VIÊN DÍNH BẪY

Đang hì hục đạp xe lên con dốc cao ngất để đến giảng đường, Hoàng Đức (sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Công nghệ TPHCM) bất chợt gặp một người đàn ông ăn mặc lịch sự, chạy chiếc xe tay ga bóng loáng vượt lên hỏi: “Em đi học hả, tiện đường này anh nhờ em tí việc nhé?”. Vì phép lịch sự, Đức dừng xe để xem anh ta nhờ việc gì. Đức chưa kịp nói tiếng nào, người đàn ông vồn vã: “Em à, anh đang đi giao hàng thì sếp gọi phải quay về công ty ở khu công nghệ cao nhận hàng xe mới chở tới. Tiện đường em mang lô hàng này đến Cửa hàng Minh Hùng ở ngã tư Bình Thái giao cho họ, xong em nhận tiền quay lại khu công nghệ cao gọi anh ra, sẽ trả công cho em 1 triệu đồng”.



Phương tiện sử dụng để lừa đảo

Đức đang phân vân, ngỡ ngàng thì gã mở chiếc giỏ cho Đức xem 3 chiếc máy khoan còn mới toanh. Tiếp tục, gã cầm điện thoại di động gọi cho một phụ nữ: “Em ơi, anh bận quá, nhờ đứa cháu sẽ đem hàng đến cho em”. Rồi gã quay sang nói nhỏ, chỉ cho Đức cách thương lượng: “Nếu chị ta đưa cho em 18 triệu đồng thì em không chịu nha, mà em phải nói 19 triệu. Nhưng em nhớ nói ghi hóa đơn 18 triệu thôi, 1 triệu còn lại để đó anh sẽ tặng em”. Vừa nói gã vừa đưa điện thoại cho Đức nghe. Đầu dây bên kia giọng của một phụ nữ ngọt ngào chỉ đường cho Đức đến Cửa hàng Minh Hùng và đồng ý mua 3 chiếc máy khoan giá 19 triệu đồng.



Những chiếc máy khoan dỏm làm phương tiện lừa đ

Đến lúc này Đức không còn chút nghi ngờ gì nữa khi nghĩ đến số tiền “bo” không phải nhỏ đối với những sinh viên nghèo như mình. Khi Đức gật đầu nhận lời thì gã này quay sang tỏ vẻ nghi ngờ: “Em với anh là người xa lạ, lấy gì để làm niềm tin cho anh chứ, vì ba cái máy này trị giá bao nhiêu em đã biết rồi đó. Vậy em có tài sản gì đưa anh giữ cũng được, lát nữa gặp nhau anh gửi lại cho”. Từ tình huống này đến tình huống khác khiến Đức bị lôi vào mê trận mà không hề hay biết. Đức giao ngay cho ông ta chiếc laptop hiệu Dell đời 1088 mới mua 13 triệu đồng rồi nhận hàng đi giao. Đến ngã tư Bình Thái tìm mãi chẳng thấy cửa hàng nào tên Minh Hùng, gọi vào cả hai số của gã đàn ông và Cửa hàng Minh Hùng đều báo tín hiệu “ngoài vùng phủ sóng”, Đức chỉ còn biết ôm “cục đắng” đạp xe đến công an trình báo.

Tương tự, một ngày đầu tháng 8-2011, em Quang (ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đang điều khiển xe máy ngang cầu Đồng Nai thì một thanh niên khoảng 30 tuổi chạy xe rà theo trò chuyện, tự xưng tên Hà, đang làm công trình xây dựng. Buông vài câu xã giao, anh ta hỏi Quang đang đi về đâu. Thật thà, Quang cho biết đi lên Thủ Đức. Gã thanh niên tỏ thái độ vui mừng: “Anh cũng định đến Khu du lịch Suối Tiên để giao máy khoan, nhưng công việc ở công trường bận quá, may mà gặp em. Tiện đường, em mang máy giao cho anh Tiến ở Công ty xây dựng Việt Tiến, gần Suối Tiên hộ anh nhé!”. Quang chưa kịp phản ứng gì, anh ta bồi tiếp: “Yên tâm, anh đã dặn họ trước rồi, em cứ giao máy khoan này cho anh Tiến rồi lấy 30 triệu đồng về đưa anh theo địa chỉ này. Xong việc, anh sẽ bồi dưỡng 1 triệu đồng uống nước, đổ xăng”.

Thấy tiện đường, lại có tiền “bo” quá sộp, Quang nhận lời giao hàng. Khi Quang đưa tay lấy chiếc máy khoan thì gã rụt tay lại: “Không phải anh nghi ngờ em, nhưng nói thật mấy chiếc máy này trị giá hàng chục triệu đồng, lỡ anh giao mà em không quay lại đưa tiền thì thiệt cho anh lắm”. Rồi Hà nhìn Quang dò xét: “Em có gì thế chấp lại cho anh làm tin nhé”. Kết cuộc của câu chuyện là Quang bị lừa sợi dây chuyền gần 2 chỉ vàng.

SA LƯỚI TẠI NHÀ NGHỈ

Với thủ đoạn tương tự, hàng chục nạn nhân mà đa số là các sinh viên đã dính bẫy lừa ở nhiều tỉnh thành trong thời gian gần đây. Đặc biệt, khoảng đầu tháng 7 đến giữa tháng 8-2011 tại địa bàn TP.Biên Hòa có đến sáu nạn nhân bị sập bẫy. Trong lúc Công an TP. Biên Hòa đang phối hợp triển khai truy bắt băng lừa đảo này thì vào ngày 13-8-2011, Công an phường Tân Hiệp phát hiện một nhóm thanh niên sử dụng xe tay ga đang thuê nhiều phòng tại Nhà nghỉ Yến Lan ở khu phố 5 của phường có nhiều điểm giống với mô tả của các nạn nhân. Đến chiều cùng ngày, khi các đối tượng này đang bán 3 chiếc laptop với giá 10 triệu đồng cho Nguyễn Văn Tiến (SN 1986, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) tại nhà nghỉ thì bị trinh sát khống chế bắt giữ. Kiểm tra nhanh tại phòng chúng đang ở, CA thu giữ nhiều máy khoan, các đối tượng này nhanh chóng được chuyển lên Công an TP. Biên Hòa để điều tra làm rõ.

Chiều 15-8, Công an TP. Biên Hòa đã bắt giữ 7 đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp này, gồm: Trần Văn Chính (SN 1968), Phạm Bá Vượng (SN 1984), Trần Trung Hải (SN 1974), Trần Phi Hào (SN 1979), Trần Anh Trung (SN 1985), Trần Mạnh Hùng (SN 1970) và Nguyễn Xuân Biên (SN 1976), cùng ngụ xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

Qua điều tra ban đầu, băng nhóm này khai nhận đã thuê Nhà nghỉ Yến Lan để hành nghề lừa đảo ở TP. Biên Hòa. Vụ lừa mới nhất là vào chiều 8-8-2011, tên Chính đã lừa của em Đoàn Văn Lịch (TP. Biên Hòa) 1 laptop và 1 máy quay phim hiệu Sony. Ngoài ra, với thủ đoạn trên, băng nhóm này còn lừa đảo của rất nhiều người tại các tỉnh thành: An Giang, Lâm Đồng, Bình Dương, TPHCM. Ngày 18-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ. Những ai từng là nạn nhân của băng nhóm này vui lòng liên hệ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Biên Hòa hoặc gọi số: 0613.925098.



Theo MINH THẮNG (CATP)