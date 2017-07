Băng nhóm câu kết đe dọa người thi hành công vụ

Trong tháng 7-2017, công an đã điều tra, khám phá hơn 3.800 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỉ lệ 81,05%); triệt phá 198 băng, nhóm tội phạm. Theo thống kê, phạm pháp hình sự giảm 0,21% so với tháng 6. Đã phát hiện, đấu tranh hơn 1.500 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng (nhiều hơn 333 vụ so với tháng 6). Công an các đơn vị, địa phương đã trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, nhiều tụ điểm ma túy phức tạp (phát hiện 2.257 vụ, thu gần 48 kg heroin; hơn 75 kg, 50.000 viên ma túy tổng hợp - lượng ma túy tổng hợp thu giữ nhiều hơn gần 10 kg so với tháng 6). Tội phạm tái phạm hết sức chuyên nghiệp, có tính liên kết và nhất là đều có vũ khí nóng để gây án. Nhóm tội phạm cướp, trộm cắp cũng có hệ thống, thành đường dây từ Bắc vào Nam, có phân công, liên kết chặt chẽ, hoạt động tinh vi. Tội phạm có tổ chức, hoạt động theo vùng miền, mang tính chất “xã hội đen” hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau… Nội tại bên trong lòng xã hội, tội phạm diễn biến hết sức nguy hiểm. Thiếu tướng NGUYỄN PHI HÙNG, Phó Tổng Cục trưởng

Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an