Băng nhóm cướp tiền tỷ các tiệm vàng lĩnh 74 năm tù

Theo cáo trạng của VKSND trình bày tại phiên toà, ngày 2/3/2009, Công ty TNHH vàng bạc Thịnh Quang (trụ sở tại phố Hà Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhận được một yêu cầu bán 50.000 USD tại nhà của một vị khách. Vì hoạt động đổi tiền USD tại nhà là hoạt động bình thường của công ty vàng bạc này nên công ty đã cử 2 nhân viên tới tận nhà riêng như khách yêu cầu ở khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội để thu đổi.

Hai nhân viên giao dịch là anh Nguyễn Trung Kiên (25 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thúy (40 tuổi), mang theo 880 triệu đồng đến điểm hẹn.

Khi hai nhân viên vào gần tới nơi thì có 4 đối tượng đi xe máy không biển số, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang kín mặt giả vờ hỏi đường rồi bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt chị Thuý, dùng súng bắn điện bắn vào chân anh Kiên khiến cả hai người ngất tại chỗ. Sau đó, chúng xông tới cướp chiếc túi đựng tiền rồi tẩu thoát.

Chỉ một ngày sau đó, cả 4 tên cướp đã bị bắt giữ khi chúng đang ẩn náu tại một nhà nghỉ tại TP. Lạng Sơn.

Cầm đầu vụ cướp là Vương Quốc Đạt (25 tuổi, trú tại tổ 27, phường Định Công, quận Hoàng Mai); 3 đối tượng còn lại là Nguyễn Duy Hưng (21 tuổi, trú tại tổ 17 phường Mai Động, quận Hoàng Mai), Lương Việt Phương (21 tuổi, trú tại ngõ 254, phố Minh Khai, phường Mai Động, quận Hoàng Mai) và Đỗ Quang Vinh (28 tuổi, trú tại ngõ 105, phố Bạch Mai, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng).

Ngoài các hành vi nêu trên, cũng bằng thủ đoạn gọi đến nhà để bán USD, ngày 16/2/2009 tại trường Mầm non Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Nguyễn Duy Hưng, Vương Quốc Đạt, Lương Việt Phương còn dùng xe máy đâm và dùng dùi cui điện dí vào anh Nguyễn Tiến Dũng – nhân viên cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở 47 Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội - nhằm cướp số tiền 965 triệu đồng. Do anh Nguyễn Tiến Dũng hô hoán nên các bị can không cướp được số tiền trên.

Tiếp đó, ngày 28/2/2009, cũng bằng thủ đoạn bán USD, Vương Quốc Đạt, Nguyễn Duy Hưng, Lương Việt Phương, Đỗ Quang Vinh lại lừa anh Đỗ Xuân Quý và anh Nguyễn Văn Thắng - là nhân viên cửa hàng kinh doanh vàng bạc Thanh Hoa ở 25 Hà Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, mang số tiền 900 triệu đồng đến số nhà 36 Khu biệt thự lô 2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội để cướp. Tuy nhiên, hôm đó, số nhà 36 này có khách đến nên các bị can không thực hiện được hành vi cướp tiền.

Việc các bị can không thực hiện được hành vì cướp tiền trong 2 vụ nói trên là ngoài ý thức chủ quan của các bị can. Tổng sổ tiền các bị can nhằm chiếm đoạt trong cả 3 vụ trên là 2,746 tỷ đồng. Trong đó đã chiếm đoạt được 881,5 triệu đồng, còn 1,865 tỷ đồng chưa thực hiện được là ngoài ý thức chủ quan của các bị can.

Trong vụ án, Đạt được xác định giữ vai trò chủ mưu nên bị HĐXX tuyên phạt 20 năm tù giam, Hưng 19 năm tù giam, Phương 18 năm tù giam và Vinh 17 năm tù giam.