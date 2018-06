Băng nhóm gây 18 vụ trộm xe ở Miền Tây

Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) vừa phá thành công chuyên án trộm xe liên tỉnh và bắt giữ 5 người về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Những người bị bắt gồm Nguyễn Văn Tín, Đặng Hoàng Danh (ngụ Vĩnh Long), Võ Chí Thanh, Nguyễn Trường Đáng (ngụ TP. Cần Thơ) và Nhan Thành Được (quê Đồng Tháp).



3 trong số 5 người trong nhóm trộm xe liên tỉnh

Theo công an, thời gian qua trên địa bàn thị xã Bình Minh và các huyện lân cận liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy nên xác lập chuyên án đấu tranh. Tín sau đó bị bắt ở tỉnh Bình Dương.

Tín khai từ giữa tháng 12-2017 đến 3-2018 đã cùng với Danh, Thanh, đã thực hiện 18 vụ trộm xe mô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ. Xe trộm được thì bán cho Đáng và Được.

Công an thị xã Bình Minh đã khởi tố 5 bị can và đã bắt tạm giam 2 tháng Tín, Danh, Đáng và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Được. Riêng Thanh bị Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ khởi tố và tạm giam trong một tội khác.

Được biết, những người trên đều có tiền án về tội trộm cắp, cướp giật tài sản và tiền sự về hành vi đánh bạc.