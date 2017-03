Băng nhóm giang hồ dạt ra vùng ven bảo kê, đòi nợ

Trong 10 tháng qua, Công an TP.HCM triệt phá hơn 1.900 băng nhóm, bắt gần 7.000 nghi can. Toàn TP xảy ra hơn 4.100 vụ phạm pháp hình sự (giảm 710 vụ, tương đương giảm 14,56% so với cùng kỳ). Các loại án cướp, cướp giật, trộm cắp được kéo giảm… Báo cáo với đoàn kiểm tra của Bộ Công an, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết như trên.



Một băng nhóm tội phạm bị công an bắt giữ

Theo Trung tướng Phong, trật tự an toàn xã hội trong năm 2016 trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự được kéo giảm, tỉ lệ điều tra khám phá án cao so với năm 2015, đạt hơn 68%.



Từ trước tết Nguyên đán đến nay, công an liên tiếp triển khai các kế hoạch tập trung tấn công trấn áp tội phạm với cường độ cao, huy động các lực lượng cảnh sát chống tội phạm trên những khu vực trọng điểm; tổng kiểm tra hành chính gắt gao vũ trường, quán bar, cửa hàng cầm đồ, khách sạn, nhà nghỉ… làm các băng nhóm co cụm, nhất là băng nhóm đến từ phía Bắc.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, công an tham mưu, vận động chính quyền cơ sở huy động kinh phí lắp đặt hệ thống camera an ninh ở nhiều khu vực, địa bàn. Đặc biệt, tất cả băng nhóm đều bị công an lập danh sách, đưa vào tầm ngắm và tổ chức đánh mạnh nên họ đã dịch chuyển sang các địa bàn khác, móc nối với các băng nhóm, đối tượng hình sự tại địa phương đi đòi nợ thuê, cầm đồ, cho vay nặng lãi, tổ chức cờ bạc trái phép…

Theo Công an TP.HCM, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên được giao phó, thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp mạnh các băng nhóm sử dụng vũ khí nóng, bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, trộm cắp, tội phạm đường phố…