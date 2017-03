Băng nhóm “pêđê” dụ tình móc túi

Những trường hợp nạn nhân bị băng nhóm "pê đê" móc túi, Báo CAND đã nhiều lần phản ánh, tuy nhiên vẫn còn nhiều nạn nhân phải ôm hận vì một lần… ham vui.

Vừa qua Công an quận 6 đã tiến hành triệt phá nhiều đối tượng "pê đê" giả dạng gái bán hoa để móc túi các nạn nhân ham vui. Địa bàn mà các đối tượng này thường xuyên hoạt động là khu vực Công viên Phú Lâm (quận 6) nơi có nhiều người thường xuyên về khuya lỡ bước ghé vào nghỉ tạm trên các băng ghế đá. Nạn nhân của chúng cũng nhiều thành phần, nhiều nhất vẫn là các quý ông chếnh choáng hơi men, hoặc say xỉn quá mức không biết đường về bị chúng dụ đưa vào "ổ" và móc hết tài sản.

Để làm rõ, lực lượng trinh sát quận 6 đã tiến hành thâm nhập vào đường dây này. Qua các chứng cứ thu thập được thì băng nhóm này do đối tượng Võ Hoàng Sơn (tự Sơn Võ, 34 tuổi, ngụ quận 3) cầm đầu. Để móc nối và thực hiện các phi vụ, Sơn đã mướn 1 căn nhà trên đường Đặng Nguyên Cẩn (phường 14, quận 6) làm căn cứ hoạt động. Căn phòng được thiết kế đặc biệt với cửa gỗ được khoét một ô rộng bằng người chui vào lọt có gắn bản lề. Đây là lối bí mật để Sơn điều đàn em chui vào móc túi của nạn nhân.

Sau khi thiết kế xong căn phòng này, Sơn thuê Trà Văn Vũ (37 tuổi, quê quán Tiền Giang) với giá 200 ngàn đồng/ngày với nhiệm vụ trông xe và cảnh giới. Sau khi thực hiện hết các bước, Sơn tiến hành móc nối với đám "pê đê" giả gái mại dâm ở Công viên Phú Lâm để thực hiện hành vi của mình.

Trong đám "pê đê" này nổi nhất là Huỳnh Lê Hưng Phát (thường gọi Thuận pêđê, 18 tuổi, ngụ Minh Phụng, phường 12, quận 11) bởi Phát dám đầu tư hơn 30 triệu để có bộ ngực "ngon mắt". Phát là "lính chiến" dụ dỗ được nhiều con mồi nhất về cho đường dây của Sơn. Từ những nguồn tin mà các nạn nhân phản ánh và các tình tiết nắm được, Công an quận 6 tiến hành giăng lưới bắt trọn ổ nhóm này.

Đêm 26/5, Phát phát hiện anh N.H., 31 tuổi, đi xe Air Blade ngồi ở băng ghế đá Công viên Phú Lâm nên dò dẫm đến "câu". Sau khi chấp nhận cái giá 150.000 đồng mà anh H. trả, cả hai về phòng trọ của Sơn. Tất cả mọi hành động của Phát đã không qua được mắt của các chiến sĩ trinh sát nên khi Phát lên xe của anh H. để về nhà trọ thì ngay lập tức các trinh sát bám theo. Tại đây Phát yêu cầu anh H. cởi quần áo để lên ghế gần ô cửa bí mật để Sơn chui vào trộm tài sản để trong quần áo. Ban đầu Sơn chui vào lấy được chiếc áo khoác nhưng bên trong không có tiền, Sơn tiếp tục chui vào lấy chiếc quần dài bên trong có chiếc bóp chứa hơn 1 triệu đồng. Vừa kéo chiếc quần ra ngoài thì Sơn bị các chiến sĩ bắt giữ. Tang vật thu được gồm 1.332.000 đồng và 2 ĐTDĐ (trị giá khoảng 5,8 triệu đồng). Bốn đối tượng được đưa về trụ sở Công an quận 6. Tại đây Sơn khai nhận đã thực hiện nhiều phi vụ với số tiền lên đến 25 triệu đồng.

Cũng với cách thức thuê phòng tạo ra các căn phòng sát vách có lỗ thông giữa hai phòng mà nhóm "pê đê" do Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi, quê quán Nghệ An) điều hành vừa bị Công an quận Bình Thạnh triệt phá hồi giữa tháng 5/2011, đã ra tay móc túi của hàng loạt nạn nhân với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Người trực tiếp giả gái dụ dỗ con mồi vào sào huyệt để các đối tượng ra tay gồm có Mi Voi (chưa xác định lai lịch), Tô Ngọc Duy Khang (18 tuổi, ngụ quận 6), Dương Huỳnh Phụng Nhi…

Mỗi phi vụ, Tuấn và nhóm giả gái thỏa thuận ăn chia theo tỷ lệ 6/4 trên số tài sản chiếm được của nạn nhân. Tuấn hưởng 40% số tiền chiếm được và chi cho đàn em theo tỉ lệ 7/3 (trong đó Tuấn 7 phần). 60% mà các đối tượng giả gái mại dâm được hưởng thì các đối tượng trực tiếp dụ dỗ khách về sào huyệt được hưởng 9 phần, một phần dành cho người điều khiển xe chở các đối tượng đi dụ khách.

Khi nạn nhân bị đưa vào sào huyệt, Tuấn điều đàn em chui qua "lỗ chó" giữa hai phòng móc tài sản. Nếu nạn nhân khi ra về phát hiện tài sản bị móc hết, có ý định báo Công an, Tuấn sẽ cho một số đàn em chặn lại và tác động để nạn nhân không vào trình báo. Bằng thủ đoạn này mà nhóm của Tuấn đã thực hiện được nhiều phi vụ. Trước khi bị các trinh sát bắt giữ, nhóm của Tuấn đã móc túi được hai phi vụ gần 20 triệu đồng của nạn nhân…

Chỉ vì "ham của lạ" mà nhiều nạn nhân rơi vào tay của các ổ nhóm là đối tượng "pê đê" giả gái làng chơi và bị lột sạch tài sản. Với tâm lý ngại trình báo cơ quan chức năng, một phần do xấu hổ, một phần không muốn mọi chuyện vở lỡ gây ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình nên các nạn nhân đều "ngậm bồ hòn làm ngọt". Cũng vì tâm lý như thế mà nhiều nạn nhân không chịu tố cáo hành vi của các đối tượng móc túi này nên các đối tượng vẫn ung dung hoạt động.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại khu vực chân cầu Sài Gòn (Bình Thạnh), Hùng Vương (quận 5), Thảo Cầm Viên, phố Tây Phạm Ngũ Lão, Công viên 23-9 (quận 1)… hằng đêm vẫn còn nhiều đối tượng giả gái tìm cách dụ dỗ những nạn nhân háo sắc.



Theo Nghinh Phong (CAND)