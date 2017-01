Băng nhóm trộm hàng chục xe máy bị bắt

Trước đó, ở huyện Tân Thành và các địa phương trong tỉnh nhiều người bị mất xe máy nên xác lập chuyên án đấu tranh. Băng nhóm này thường đi hai người, nhắm vào các xe chủ nhà sơ hở để ngoài đường, ngoài sân để trộm. Sau một thời gian sàng lọc, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phối hợp bắt giữ tám nghi can trong băng nhóm này để điều tra về các tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có…