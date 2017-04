Băng nhóm, truy sát gây bất ổn xã hội

Các vụ giết người man rợ, vô nhân tính, tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương… là một trong những vấn đề nổi lên đáng quan tâm. Báo cáo của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138) về tình hình, kết quả thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và công tác phòng, chống tội phạm quý I-2017 cho biết như trên.

Giết người man rợ ngày càng tăng

Theo báo cáo, trong quý I-2017 xảy ra 12.765 vụ phạm pháp hình sự, giảm 1,57% so với quý I-2016 và giảm 7,59% so với quý IV-2016. Tuy nhiên, tội phạm giết người tăng 4,17% so với cùng kỳ năm 2016. Nhiều đối tượng có biểu hiện tâm thần, ngáo đá giết người vô cớ.

Các băng, nhóm tội phạm hình sự sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để giết người, cướp của vẫn diễn ra nghiêm trọng. Các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập hàng chục người, sử dụng vũ khí trả thù, vào tận bệnh viện truy sát nạn nhân gây lo lắng, bất an trong xã hội.

Về tội phạm kinh tế, tham nhũng vẫn xảy ra chủ yếu trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng với thủ đoạn tham ô, lợi dụng chức vụ, quyền hạn… Trong đó, Bộ Công an khởi tố mới năm bị can nguyên là giám đốc, trưởng phòng nghiệp vụ thuộc ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch về tội tham ô tài sản. Kiên Giang khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Chi cục Hải quan tỉnh gây thiệt hại 109 tỉ đồng…

Trong lĩnh vực môi trường, nổi lên là hoạt động khai thác, kinh doanh trái phép tài nguyên cát, sỏi lòng sông công khai, đe dọa, thách thức cả chính quyền.

Đáng chú ý, tình trạng sản xuất trái phép ma túy tổng hợp trong nội địa đang tái diễn. Tội phạm ma túy sử dụng vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng tiếp tục xảy ra.



Công an tỉnh Điện Biên triển khai truy bắt hung thủ gây ra vụ thảm sát khiến ba người trong một gia đình tử vong vào tháng 2-2017. Ảnh: T.PHAN

3 tháng phát hiện 42 vụ tham nhũng

Cũng trong quý I-2017, các đơn vị chức năng của Bộ Công an phối hợp với nhiều đơn vị mở nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, đã điều tra, khám phá trên 10.000 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỉ lệ 80,31%); triệt phá 421 băng, nhóm tội phạm (riêng dịp Tết Nguyên đán đã triệt phá 329 băng, nhóm); bắt, vận động đầu thú trên 2.200 bị can truy nã.

Các cơ quan chức năng phát hiện trên 5.000 vụ phạm tội về kinh tế, 42 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ.

Trong thời gian tới, Thường trực BCĐ đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động nắm chắc hoạt động của các loại tội phạm, tập trung các giải pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em; tội liên quan đến ma túy ngáo đá; đấu tranh triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm có liên quan đến “tín dụng đen”; khai thác cát, sỏi trên sông, cửa biển.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức tốt công tác phối hợp lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, chủ động phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự công cộng. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý, kiểm tra nhân khẩu, hộ khẩu…