Băng nhóm tuổi teen gây hàng chục vụ hiếp dâm, cướp của

Từ nghi án… hiếp dâm



Ngày 11/7, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết, cơ quan này đã bắt giữ khẩn cấp cấp 4 đối tượng gồm: Trần Minh Luân (SN 1984), Võ Thị Hồng (SN 1993), Nguyễn Hoàng Nam (SN 1993) và Nguyễn Thanh Thông (SN 1996, cùng ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hàng loạt các hành vi như: “Hiếp dâm”, “cướp tài sản”.





Từ lá đơn trình báo bị hiếp dâm của 1 thiếu nữ

cơ quan công an huyện Củ Chi Đã triệt phá được

một băng nhóm tuổi teen chuyên hiếp dâm, cướp tài sản.

Ảnh minh họa: Internet



Từng gây hàng chục vụ hiếp dâm, cướp của… tàn bạo

Theo Đàm Đệ ( VNN)



Liên quan băng nhóm tội phạm tuổi teen do Trần Minh Luân cầm đầu, cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh đối với 6 đối tượng đều cư ngụ tại huyện Củ Chi, TP.HCM thuộc băng nhóm trên để lập hồ sơ xử lý sau. Số đối tượng này được xác định: Lê Thị Thu Tâm, Trương Ngọc Mai, Phạm Văn Ngọc (cùng SN 1994), Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1993), Lê Thị Tú Quyên, Bùi Thị Phương Trúc (cùng SN 1996). Hiện công an Củ Chi đang tiếp tục mở rộng điều tra về băng nhóm tội phạm miệt vườn này.Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 10/7 công an huyện Củ Chi nhận được đơn tố giác tội phạm của chị Lê Thị Mỹ L (SN 1990, ngụ Q. Gò Vấp, TP.HCM) về việc bị đối tượng Trần Minh Luân dụ dỗ chở đến một ngôi nhà hoang thuộc ấp Tiền, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi để hiếp dâm và cướp tài sản. Vụ việc được trình báo xảy ra vào khoảng 19h30’ ngày 7/7.Ngay sau đó cơ quan CSĐT công an huyện Củ Chi đã vào cuộc và tạm giữ hình sự Luân để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, Luân đã thừa nhận hành vi phạm tội đúng như trong lá đơn mà chị L đã tố giác. Ngay sau đó cơ quan CSĐT đã bắt giữ hàng loạt các đối tượng khác có liên quan.Cụ thể quá trình điều tra xác định, chị L quen biết với đối tượng Võ Thị Hồng thông qua mạng Internet. Sau nhiều lần chát trên mạng, cả hai tỏ ra thân thiết với nhau.Khoảng 11h ngày 7/7, Luân bàn bạc với Hồng, cùng nguyễn Thanh Thông để Hồng lên mạng Internet chát hẹn với L đến trường THCS Quang Trung tại đường Quang Trung, Q. Gò Vấp để cùng nhau đi chơi. Sau đó Hồng và Nguyễn Hoàng Nam chở “con mồi” đến một quán cà phê tại ấp Trung, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Theo kế hoạch vạch ra sau đó băng nhóm này sẽ đưa L tiếp tục đi… nhậu tại một quán bia tại thị trấn Củ Chi, huyện Chủ Chi.Đúng như lộ trình, 19h30 ngày 7/7 Luân và Thông chở nạn nhân từ quán cà phê đến quan bia. Tuy nhiên trên đường đi, 2 đối tượng này đã chở nạn nhân vào ngôi nhà hoang như nói trên và lộ nguyên hình là những tên cướp, những tên yêu râu xanh tàn bạo.Tại cơ quan công an, Luân và Thông khai nhận chi tiết quá trình phạm tội đối với chị L. Cụ thể khi đến căn nhà hoang, Luân đã dùng vũ lực cướp ĐTDĐ của nạn nhân đưa cho Thông cầm, rồi dọa nạt chị L nếu không cho quan hệ tình dục sẽ bị hành hung, sẽ không trả lại ĐTDĐ và không đưa về nhà.Thậm chí Thông đã dọa sẽ giết chết chị L nếu như không đáp ứng yêu cầu của Luân cũng như kể lại vụ việc với người khác. Sau đó Thông đứng cảnh giới cho Luân thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân, rồi sau đó cướp sạch tài sản mà chị L mang theo.Đặc biệt sau khi bị bắt giữ, Luân đã thừa nhận thêm 2 vụ hiếp dâm nghiêm trọng khác đối với 1 nạn nhân khác là em Nguyễn Thị N.V (SN 1993, ngụ tỉnh Tây Ninh). Được biết trong vụ án này, Luân cũng cho đồng bọn lên mạng Internet dụ dỗ chị V rồi đưa đến khu vực bờ kênh N46, ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi để hiếp dâm, cướp tài sản.Quá trình điều tra, công an vụ Củ Chi đã phát hiện sự thật kinh hoàng là băng nhóm trên đã gây ra hàng chục vụ hiếp dâm, cướp tài sản tại địa bàn. Nạn nhân của băng nhòm này chủ yếu là các thiếu nữ nghiện Internet tại khắp các quận huyện như: Q.12, Tân Bình, Gò vấp, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi…Thủ đoạn của nhóm này được xác định là chúng sẽ cử các “nữ quái” trong băng nhóm lên mạng “săn mồi”. Khi nạn nhân sập bẫy chúng sẽ đưa đi ăn uống, rồi chở đến nơi vắng vẻ, chủ yếu là khu vực bờ kênh N46, ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi dùng vũ lực để hiếp dâm, rồi cướp sạch tài sản của nạn nhân.Khi sa lưới các đối tượng thừa nhận đã gây ra trên 10 vụ hiếp dâm, cướp tài sản bằng thủ đoạn như đã đề cập ở trên, để lấy tiền chia nhau tiêu xài. Điều đặc biệt là trong băng nhóm này ngoài Luân ra, các đối tượng còn lại đều ở tuổi vị thành niên, từ 14 – 17 tuổi, đa số là nữ.Được biết đây là các “con nghiện” các trò chơi trên mạng Internet, chuyên sống dạt nhà. Hiện công an huyện Củ Chi đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.