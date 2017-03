Băng qua đường ẩu, 3 người nhập viện

Hiện trường vụ tai nạn

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, vào thời điểm trên, một thanh niên đi bộ băng ngang đường (nơi không có điểm dành riêng cho người đi bộ băng ngang đường) đoạn qua ấp Me, thị trấn Tân Hiệp đã bị ô tô BKS 53M-3357 lưu thông hướng từ TPHCM về miền Tây tông trực diện.



Cùng lúc đó, xe máy BKS 71B1-123.90 do một người đàn ông chở theo một phụ nữ đang lưu thông đi cùng chiều trờ tới nên thắng gấp và té ngã bên cạnh. Hậu quả, 3 người được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa Trung tâm huyện Châu Thành cấp cứu, trong đó người đi bộ băng ngang đường bị thương nghiêm trọng.



Một nguồn tin khác cho hay người đi bộ băng ngang đường đã bị xe ôtô 53M-3357 cán qua chân sau cú tông trực diện. Do vụ tai nạn xảy ra lúc cao điểm Mùng 2 tết có rất nhiều người đi trên đường nên hiện tượng kẹt xe gần 1 km (kéo dài từ địa bàn thị trấn Tân Hiệp đến xã địa bàn Tân Lý Tây).



Đội CSGT công an huyện Châu Thành kịp thời có mặt để điều tiết giao thông và tiến hành điều tra xác minh vụ việc.

Tin, ảnh: Trương Phi (NLĐO)