Băng siêu trộm nhí ở Trảng Bom

Theo Công an huyện Trảng Bom, lợi dụng đêm khuya, chưa đầy hai tuần (từ ngày 19-7 đến 2-8), Tống Thanh Luận cùng đồng bọn đã thực hiện tám vụ trộm cắp ở huyện Trảng Bom với tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng. Băng nhóm này có NDH (18 tuổi), NTT (16 tuổi), TND (15 tuổi), VHP (15 tuổi), VAP (14 tuổi), CTT (12 tuổi). Công an huyện Trảng Bom đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tống Thanh Luận để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Những người còn lại do đang ở độ tuổi vị thành niên nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.