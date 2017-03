Băng ‘siêu trộm’ xe máy ở Đồng Nai sa lưới

Cướp xe bằng kim tiêm và dao rọc giấy Công an quận 2, TP.HCM cho biết đã triệt phá thành công một băng nhóm chuyên dùng kim tiêm và dao rọc giấy để khống chế, cướp xe máy người đi đường gây hoang mang dư luận thời gian qua. Sáu nghi can bị bắt giữ có độ tuổi từ 17 đến 21 tuổi gồm: Trương Thành Dương, Nguyễn Ngọc Sơn, Võ Kim Phong, Trần Hoàng Tân, Trần Anh Trường, Nguyễn Văn Huy. Theo cơ quan công an, Huy có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, năm nghi can còn lại đều có hành vi cướp tài sản. Nhóm cướp này thường mai phục để bám theo rồi ép xe máy của những phụ nữ đi trên đường vắng hoặc đôi tình nhân tâm sự đêm khuya. Để khống chế nạn nhân, chúng dùng dao rọc giấy hoặc kim tiêm và nói mình bị nhiễm HIV khiến nạn nhân sợ hãi giao tài sản, chủ yếu là xe máy. Trước đó, rạng sáng 23-8, Dương và Sơn vừa cướp chiếc xe Air Blade của một phụ nữ tại khu vực phường Bình Trưng Đông, quận 2 thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Dương và Sơn khai nhận cùng Phong, Tân, Trường thực hiện nhiều vụ cướp trước đó. Công an quận 2 đã bắt giữ năm nghi can, thu giữ hai xe máy cùng tang vật, hung khí gây án. LỆ TRINH