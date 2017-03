Băng trộm 25 lần ‘nhập nha’ sa lưới

Ngày 5-5, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Tân Phú cho biết đang điều tra một băng “siêu trộm” chuyên đột nhập nhà dân trộm két sắt, xe máy, máy tính…

Trước đó, người dân liên tục báo tin về các vụ trộm đêm và Công an quận Tân Phú đã xác lập chuyên án. Sau thời gian theo dõi, công an lần lượt bắt giữ Đoàn Công Vinh, Phạm Ngô Tuấn Phong, Trần Phương Phúc và bốn người khác (ngụ quận Tân Phú, 11 và Bình Tân) để điều tra về tội trộm cắp tài sản và tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngoài Phúc (45 tuổi) thì các nghi can còn lại từ 17 đến 25 tuổi, không nghề nghiệp, mê game và sử dụng ma túy.





Người nhái lặn tìm két sắt tang vật dưới kênh Nước Đen. Ảnh: ND

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2016 cho đến khi bị bắt, băng trộm này đã thực hiện 25 vụ trộm trên địa bàn quận Tân Phú và Bình Tân. Tài sản trộm được ước tính gần 1 tỉ đồng. Các nghi can khai nhận trong vòng bốn tháng, băng trộm rinh được ba két sắt của các khổ chủ ở quận Tân Phú và hàng chục xe máy, laptop… Với các két sắt, sau khi đục khóa lấy tiền, vàng, nữ trang, các nghi can chở đến khu vực kênh Nước Đen thuộc địa bàn phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) vứt xuống kênh phi tang.

Trước khi “ăn hàng”, những người trong băng nhóm này nghiên cứu kỹ mục tiêu, chọn thời điểm từ 1 đến 4 giờ sáng phá khóa đột nhập. Tài sản trộm được cả nhóm mang về một tiệm game bắn cá trên đường Vườn Lài (quận Tân Phú) cất giấu, sau đó tìm mối tiêu thụ. Tiệm game do cha của Phúc làm chủ và ông này biết con mình dính dáng đến băng trộm nhưng không ngăn cản mà còn có dấu hiệu tiếp tay tiêu thụ đồ gian.

Từ lời khai của các nghi can, Công an quận Tân Phú đã tổ chức cho người nhái lặn hụp cả buổi dưới dòng kênh nước đen ngòm để tìm chiếc két tang vật. Hiện công an đã thu hồi được hai két sắt, 22 xe máy, ba tivi, hai laptop cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Công an đang mở rộng điều tra, tiếp tục truy bắt các nghi can liên quan.