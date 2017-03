Băng trộm ẩn mình trong khách sạn

Rạng sáng 22-6-2010, người dân cạnh khu nhà nghỉ 41 Thùy Vân, P2, TP.Vũng Tàu choàng tỉnh khi nghe tiếng la “trộm, trộm...” kèm theo tiếng bước chân rượt đuổi. Năm tên trộm bị phát hiện khi chúng đang tìm cách vào những phòng lân cận để trộm cắp tài sản. Sau khi bị nhân viên và một số khách trọ phát hiện, chúng chạy thục mạng. Một tên trong nhóm đã bị bắt cùng toàn bộ tang vật là hai chiếc điện thoại di động và một lắc vàng đeo tay mà chúng vừa trộm được.

Đối tượng Dương Quý Phi

Tại cơ quan điều tra, tên trộm khai tên Dương Quý Phi (SN 1989, trú tại khu 5, phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa). Chiều 21-6-2010, Phi cùng bốn đối tượng khác (hiện đang bỏ trốn) đến nhà nghỉ 41 đường Thùy Vân thuê phòng để ở với mục đích tìm cơ hội đột nhập vào các phòng khác để trộm tài sản. Đến 3 giờ sáng 22-6, khi mọi người đang ngủ say, chúng đột nhập vào phòng bên cạnh lấy trộm của những người khách trọ trong phòng này hai điện thoại di động, một lắc vàng đeo tay. Trong lúc đang tìm cơ hội đột nhập vào các phòng khác thì bị nhân viên nhà nghỉ phát hiện, điện báo công an phường. Thấy động, đám đồng bọn vội phi ra đường bỏ chạy thục mạng, riêng Dương Quý Phi bị quần chúng bắt giữ. Khám xét người đối tượng, công an thu giữ thêm một ĐTDĐ và 400 ngàn đồng.

Dương Quý Phi đã từng có một tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Năm 2007, hắn thực hiện một vụ cướp và bị Tòa án nhân dân TP. Vũng Tàu xử phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Được tha tù ngày 10-10-2009, đến nay hắn lại tiếp tục phạm tội. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để truy tố Phi đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn để xử lý trước pháp luật.

Theo Đăng Hòa (CATP)