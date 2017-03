Băng trộm chuyên đột nhập FPT sa lưới

Tuy có bảo vệ chuyên nghiệp, camera an ninh, nhiều lớp cửa nhưng thời gian vừa qua, các cửa hàng FPT tại TP.HCM liên tiếp bị mất trộm. Từ đây, tháng 8-2015, cảnh sát hình sự Công an quận 3 (TP.HCM) xác lập chuyên án, quyết định bằng mọi giá phải truy xét, bắt được hung thủ.

FPT liên tiếp bị trộm

Trước đó, đêm 5-7, cửa hàng FPT tại 149-151 CMT8 phường 5, quận 3 bị kẻ gian vào lấy đi 13 iPhone 6 plus, bốn chiếc iPhone 6 và bốn iPad, tổng giá trị 423 triệu đồng. Lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận 3 phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường nhưng nghi can để lại rất ít dấu vết, chứng tỏ đối tượng có sự nghiên cứu kỹ trước khi hành động.

Trong khi đang điều tra vụ trộm trên, đêm 26-7 cửa hàng FPT tại 366 Lý Thái Tổ, quận 3 lại bị trộm lấy mất 27 ĐTDĐ đắt tiền các loại, trị giá gần 440 triệu đồng.

Từ các dấu vết thu thập được tại hiện trường, ban chuyên án xác định hai vụ trộm xảy ra tại FPT có những yếu tố giống nhau, khả năng do một băng nhóm thực hiện. Từ đó, tất cả những người từng làm việc, có mối quan hệ với nhân viên FPT, đều được đưa vào diện phải xác minh. Hàng chục trinh sát được tung vào cuộc, đi nhiều tỉnh như Vĩnh Long, An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vũng Tàu... Nghi can dần dần bị khoanh vùng và thu hẹp. Qua đó, ban chuyên án thấy nổi lên một nhóm nghi can gồm: Nguyễn Văn Phục, Trương Hoàng Kha và Nguyễn Phát Đạt (đều cùng quê Vĩnh Long), tuy còn rất trẻ, chưa có tiền án tiền sự nhưng có nhiều biểu hiện bất minh. Cuối tháng 8, nhận thấy các nghi can có khả năng bỏ trốn sang Campuchia nên trinh sát đã phối hợp cùng bộ đội biên phòng cửa khẩu Vĩnh Ngươn, An Giang để phục bắt. Từ ngày 27-8 đến 7-9, lần lượt các nghi can đã bị bắt giữ.

Ba nghi can chuyên trộm các cửa hàng FPT cùng tang vật do công an thu hồi được. Ảnh: HT

“Vô hiệu hóa” bảo vệ trước khi trộm

Sau khi bị bắt, nhóm này khai đã nhờ bạn gái của Đạt là một cô gái rất xinh đẹp áp dụng chiêu “mỹ nhân kế”, đến làm quen, dụ dỗ các bảo vệ cửa hàng FPT nhằm “điệu hổ ly sơn” để đồng bọn vào trộm. Tuy nhiên, do một số bảo vệ FPT cảnh giác nên không thực hiện được. Đồng thời, băng nhóm này cũng dùng kế hoạch tương tự định trộm một cửa hàng FPT ở đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận nhưng cũng không thành công.

Tại cơ quan công an, nhóm nghi can đã khai báo toàn bộ kế hoạch, hành vi trộm cắp của mình, trong đó Trương Hoàng Kha là nghi can cầm đầu. Theo cơ quan công an, Kha và Đạt dùng CMND giả để xin vào làm bảo vệ cho Công ty Vệ sĩ SGLH. Hai nghi can này được công ty phân công làm bảo vệ cho cửa hàng FPT nhưng làm ít ngày dò la nắm được tình hình thì nghỉ để lên kế hoạch trộm cắp.

Kha khai: “Đơn giản lắm, lúc đó em đã nghỉ, còn Đạt vẫn làm bảo vệ cửa hàng FPT 149 CMT8. Tối đó đóng cửa xong Đạt đưa chìa khóa cho em vô lấy điện thoại. Sau khi lấy, tụi em đem bán được hơn 4 triệu đồng, lấy tiền bắt xe về Cần Thơ đem điện thoại bán cho nhiều cửa hàng”.

Tương tự tại vụ trộm cửa hàng FPT ở 366 Lý Thái Tổ, Kha bảo Đạt làm quen ông D. (bảo vệ cửa hàng) rủ ổng nhậu cho xỉn. Đạt sợ không hạ gục ông D. nên đi mua sẵn thuốc mê bỏ vô chai rượu. Tuy nhiên, tối đó Kha và Đạt nhậu với ông D. nhưng ông D chưa say. Kha bỏ về khách sạn rồi gọi điện thoại rủ ông D. đi massage với mục đích điều ông D. đi nơi khác . Ông D. đồng ý và nhờ người xe ôm ở gần đó coi cửa hàng FPT giùm. Khi đã không còn ai coi cửa hàng, Đạt, Kha dễ dàng đột nhập vào lấy 27 chiếc điện thoại đắt tiền.