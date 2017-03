Băng trộm chuyên ‘khiêng” két sắt

Gần đây (lúc 6h30' ngày 20/3), người dân cư ngụ ở khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) nghe nhiều tiếng đục, đẽo phát ra từ điểm thu mua phế liệu của vợ chồng ông Nguyễn Văn Hoan và Bùi Thị Thanh Thủy. Nghi ngờ có điều không bình thường, bà con nhanh chóng báo cáo sự việc cho Công an thị trấn Trảng Bom. Tiến hành kiểm tra, Công an thị trấn Trảng Bom bắt quả tang một nhóm 4 đối tượng đang đục phá 1 két sắt.



Xác định đây là tài sản trộm cắp, Công an thị trấn Trảng Bom đã lập biên bản tạm giữ người và tang vật rồi giao cho Đội Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra làm rõ. Qua kiểm tra két sắt, Công an huyện Trảng Bom phát hiện bên trong có chứa một số giấy tờ và 39,3 triệu đồng.



Tại Công an huyện Trảng Bom, các đối tượng này khai nhận: Khoảng 1h sáng 20/3, Hà Như Hiệp, Cháu Dẫn Dậu, Vũ Thị Hồng Hạnh và Lê Văn Gia dùng xe máy chở nhau đến xã La Ngà (huyện Định Quán - Đồng Nai), đột nhập vào trạm xăng dầu của Công ty TNHH Tín Nghĩa lấy trộm 1 két sắt, 1 xe máy BKS 60F7-1078 và 1 dàn máy tính rồi đem về thị trấn Trảng Bom bán cho vợ chồng Nguyễn Văn Hoan và Bùi Thị Thanh Thủy.





Nhóm tội phạm và số tang vật bị Công an huyện Trảng Bom bắt giữ.



Theo Công Trường ( CAND)



Nhận thấy hành vi của băng trộm này khá chuyên nghiệp, liều lĩnh nên lãnh đạo Công an huyện Trảng Bom đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự mở rộng điều tra. Hơn một tháng tích cực điều tra, truy xét, đến nay bước đầu Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Trảng Bom đã làm rõ được hành vi phạm tội của nhóm đối tượng trên: Từ đầu năm 2010 đến ngày bị bắt, nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt trên 20 vụ trộm cắp tài sản gồm két sắt, môtơ bơm nước, máy tính, tivi, máy đầm đất, phụ tùng xe cơ giới... tại các huyện: Long Thành, Định Quán, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu và thị xã Long Khánh. Trước đó (đêm 28/7/2009), nhóm của Dậu đột nhập vào trạm xăng dầu Bảo Ngọc Uyên, ở ấp 4, xã An Viễn, huyện Trảng Bom lấy trộm xe máy BKS 51P3-2867 và két sắt bên trong có 8 triệu đồng.Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom cũng đã khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam Nguyễn Văn Hoan và Bùi Thị Thanh Thủy về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.Đầu tháng 4/2010, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ một vụ án khác đến Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 8 bị can về tội trộm cắp tài sản. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 8/2008 đến 13/3/2009, nhóm tội phạm này do Trần Văn Mạnh, 21 tuổicầm đầu đã gây ra nhiều vụ trộm cắp két sắt ở Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận, Đồng Tháp, Tiền Giang… Có vụ chúng trộm két sắt bên trong tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng.Được biết, thời gian gần đây, tình trạng kẻ gian đột nhập vào nhà dân và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để trộm két sắt thường xảy ra. Đề nghị bà con và các doanh nghiệp hết sức cảnh giác