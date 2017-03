Băng trộm chuyên nghiệp trên tuyến Quốc lộ 1

Ngô Minh Tấn (ảnh, tự Tý, SN 1979, ngụ phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Trần Quốc Vũ (tự Rất, SN 1985, ngụ phường Tân Chính, quận Thanh Khê) có hai tiền án với 5 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Năm 2009, Vũ tiếp tục gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản, bị CA Đà Nẵng ra quyết định truy nã. Nguyễn Đăng Phây (SN 1981, ngụ phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) có bốn tiền án với 10 năm tù về tội trộm cắp và cướp tài sản.

Trần Quang Khải (SN 1981, ngụ phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) có ba tiền án với 9 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Do có thời gian ở tù chung tại trại giam An Điềm (Đà Nẵng) nên năm 2005, cả bốn tên sau khi ra tù đã “họp nhau” hình thành băng trộm xe máy trên tuyến Quốc lộ 1, từ Đà Nẵng đến Đồng Nai. Sau đó, chúng chuyển về TPHCM, chọn quận 12 làm nơi cư trú và đi ăn hàng vào ban đêm ở một số tỉnh giáp ranh.

Sau khi trộm ba chiếc xe máy ở Vĩnh Long, Tiền Giang và Đồng Nai, ngày 25-11, cả bọn đến ấp Bình Cang 1 (xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An) phát hiện anh Phan Hồng Phúc đậu chiếc Air Blade trước tiệm bán quần áo, không người trông giữ. Khải giả vờ vào tiệm lựa mua quần jean, Vũ ngồi trên xe máy chờ sẵn. Tấn dùng đoản mở khóa lấy được chiếc xe chạy về hướng TPHCM. Công an huyện Thủ Thừa phối hợp Công an huyện Bến Lức truy đuổi, chốt chặn bắt được Tấn - Vũ, còn Khải và Phây chạy thoát.

Sau đó, Phây tiếp tục đến huyện Sơn Tây, Bình Định để trộm xe máy thì bị bắt. Hội đồng định giá tài sản chúng trộm sau bảy vụ gần 400 triệu đồng...

Theo TRÍ THƯ (CATP)